У другому турі виборів мера Чернівців фіксують незначні порушення

У Чернівцях відбувається другий тур виборів мера міста. Спостерігачі й поліція зафіксували незначні порушення.
Під час другого туру виборів мера Чернівців, які відбуваються у неділю, 29 листопада, спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували низку порушень, як-от передчасний початок підготовчих засідань дільничних виборчих комісій (ДВК), де оглядаються й опломбовуються виборчі скриньки, відсутність необхідного кворуму, а також окремі процедурні порушення.
Так, на одній з дільниць виборцю дозволили проголосувати за допомогою додатку "Дія", а на інших відмовили, повідомляють у мережі ОПОРА. На іншій дільниці видачу бюлетенів проводила лише одна людина через замалу кількість членів комісії. Також зафіксована наявність сторонніх осіб на дільницях.
При цьому спостерігачі не зафіксували "порушень виборчого законодавства або організаційних проблем, які б могли критично загрожувати законному перебігу волевиявлення громадян", повідомляється на сайті мережі ОПОРА.
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У місцевому управлінні Нацполіції повідомили про звернення одного зі спостерігачів мережі ОПОРА, який зафіксував порушення під час виборчого процесу: "На одній із виборчих дільниць члени ДВК розписалися в порожніх бланках протоколів про підрахунок голосів виборців".
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У другому турі місцевих виборів у Чернівцях за пост міського голови ведуть боротьбу директор ТОВ "РОМА", висуванець партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук, якого 25 жовтня підтримали 27,29 відсотка виборців, і лідер партії "Команда Михайлишина" Віталій Михайлишин, який отримав 21,33 відсотка голосів.
В 11 українських містах проходить другий тур виборів міських голів. Вибори почалися у Дніпрі, Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Ужгороді, Черкасах, Слов'янську, Бердянську, Дрогобичі і Нікополі.
Явка у другому турі виборів семи міських голів в Україні становила 24 відсотки. Оприлюднені перші дані екзитполів. В Одесі перемагає чинний мер Геннадій Труханов.
Згідно з оприлюдненими офіційними даними міськвиборчкому, обрання Геннадія Труханова на пост міського голови Одеси у другому турі підтримало 54,28 відсотка тих, хто прийшов на вибори.
Результати проведених екзитполів свідчать про однозначну перемогу чинних мерів Львова та Дніпра - Андрія Садового й Бориса Філатова.
Громадські активісти повідомляють про зафіксовані випадки фотографування виборцями своїх бюлетенів. Крім того, в Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про безкоштовні послуги таксі для "правильних" виборців.
Другий тур виборів мерів 22 листопада у низці України міст відбувся відповідно до стандартів. Утім в п'яти містах спостерігачі зафіксували технології підкупу виборців, повідомили у Комітеті виборців України.