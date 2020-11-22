 У другому турі виборів мера Чернівців фіксують незначні порушення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2020

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Новини

У другому турі виборів мера Чернівців фіксують незначні порушення

У Чернівцях відбувається другий тур виборів мера міста. Спостерігачі й поліція зафіксували незначні порушення.

Місцеві вибори в Україні

Під час місцевих виборів в Україні (архівне фото)

Під час другого туру виборів мера Чернівців, які відбуваються у неділю, 29 листопада, спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували низку порушень, як-от передчасний початок підготовчих засідань дільничних виборчих комісій (ДВК), де оглядаються й опломбовуються виборчі скриньки, відсутність необхідного кворуму, а також окремі процедурні порушення.

Так, на одній з дільниць виборцю дозволили проголосувати за допомогою додатку "Дія", а на інших відмовили, повідомляють у мережі ОПОРА. На іншій дільниці видачу бюлетенів проводила лише одна людина через замалу кількість членів комісії. Також зафіксована наявність сторонніх осіб на дільницях.

Критичних порушень не зафіксовано

При цьому спостерігачі не зафіксували "порушень виборчого законодавства або організаційних проблем, які б могли критично загрожувати законному перебігу волевиявлення громадян", повідомляється на сайті мережі ОПОРА.

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У місцевому управлінні Нацполіції повідомили про звернення одного зі спостерігачів мережі ОПОРА, який зафіксував порушення під час виборчого процесу: "На одній із виборчих дільниць члени ДВК розписалися в порожніх бланках протоколів про підрахунок голосів виборців".

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У другому турі місцевих виборів у Чернівцях за пост міського голови ведуть боротьбу директор ТОВ "РОМА", висуванець партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук, якого 25 жовтня підтримали 27,29 відсотка виборців, і лідер партії "Команда Михайлишина" Віталій Михайлишин, який отримав 21,33 відсотка голосів.

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