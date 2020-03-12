 ″Євросолідарність″ висунула Юлію Кузьменко своєю кандидаткою на довиборах до ВР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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"Євросолідарність" висунула Юлію Кузьменко своєю кандидаткою на довиборах до ВР

Підозрювана в убивстві журналіста Павла Шеремета дитяча лікарка Юлія Кузьменко представлятиме партію "Європейська солідарність" в окрузі №50 у Донецькій області на довиборах до Верховної Ради, вирішив з'їзд партії.

Юлія Кузьменко

Юлія Кузьменко (архівне фото)

З'їзд партії "Європейська солідарність" висунув волонтерку і дитячу кардіохірургиню Юлію Кузьменко, підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета, кандидаткою у народні депутати. Згідно з ухваленим у понеділок, 15 лютого, рішенням політсили, Кузьменко представлятиме "Європейську солідарність" в окрузі №50 у Донецькій області на додаткових виборах до Верховної Ради. Про це цього ж дня повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

"Щойно з'їзд висунув Кузьменко кандидатом у депутати", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

Про обрання Кузьменко кандидаткою від партії повідомила й інша членкиня "Євросолідарності" депутатка ВР Софія Федина ("Євросолідарність"). У своєму Facebook-дописі Федина назвала Кузьменко політв'язнем і заявила, що "сьогодні ми повинні бути єдині в боротьбі за Україну та її свободу".

Додаткові вибори до Верховної Ради в окрузі №50 у Донецькій області відбудуться 28 березня 2021 року.

Нагадаємо, що 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху.

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Українські слідчі тривалий час не повідомляли про перебіг слідства щодо вбивства Шеремета і заявили про встановлення підозрюваних у злочині лише в грудні 2019 року.

Підозра у виконанні вбивства Павла Шеремета була висунута двом особам - музиканту й військовому Андрію Антоненку і дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а ще одну особу Яну Дугарь підозрюють у тому, що вона була пособницею в організації вбивства Шеремета.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка тримають під вартою. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.

Оприлюднені записи і справа про вбивство Шеремета

4 січня 2021 року інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису ніби зі зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений у квітні 2012 року, а голоси на ньому належать ймовірно Вадиму Зайцеву, котрий на той час був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".

На зустрічі також обговорювали діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який на той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку. Будь-яка ліквідація повинна виглядати максимально природною, щоб у слідчих не виникло найменших сумнівів, наголошував голос на плівці, якого розслідувачі називають керівником КДБ Білорусі. Аудіозапис інтернет-виданню передав білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар.

Згодом в інтерв'ю DW Ігор Макар заявив, що після повідомлення про загибель Шеремета у Києві в 2016 році він не передавав записи українським спецслужбам. 19 січня  Ігор Макар дав свідчення слідчим Нацполіції України у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Натепер Макар має процесуальний статус свідка, повідомила Нацполіція.

Натомість Мінськ звинуватив Макара в шахрайстві й запевнив про готовність надати Києву докази цього шахрайства.

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    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув унаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

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    Автор: Ольга Войтович


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