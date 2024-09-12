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За побиття військового в Івано-Франківську затримали трьох

Ольга Журавльова
12 вересня 2024 р.

Троє чоловіків влаштували сварку посеред Івано-Франківська, побивши військовослужбовця та перехожого, який хотів за нього заступитися. Затриманим загрожує до чотирьох років тюрми.

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Національна поліція України
Правоохоронці розслідують новий випадок нападу на військовогоФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer

Поліція Івано-Франківської області повідомила в четвер, 12 липня, про затримання трьох чоловіків, які напередодні побили військовослужбовця

Як розповіла пресслужба Національної поліції, конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся до правоохоронців. 40-річного військового, мешканця Івано-Франківська, доставили до медичного закладу, в нього діагностували численні забої голови та тіла.

У результаті сутички постраждав також випадковий перехожий, який побачив побиття військового та намагався заступитися за нього. Його з тілесними ушкодженнями теж доставили до лікарні.  

Затриманим підозрюваним 17, 21 і 26 років. Останній уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Як з'ясувала поліція після допиту, підозрювані відпочивали у середмісті Івано-Франківська та вживали спиртне, коли до них підійшов військовий та попросив гроші. Хлопці відреагували на це агресивно, словесний конфлікт переріс у бійку.  

Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі.

Скандали з нападами на військових

11 вересня стало відомо про інший конфлікт за участі військового. У Смілі Черкаської області суд арештував без права внесення застави 28-річного підозрюваного у побитті ветерана. 

Сутичка трапилась через дорожній конфлікт, що стався з батьками військового та місцевим мешканцем, який за їхніми даними, створив аварійну ситуацію. У цьому спробував розібратися син подружжя, комісований військовий Сил спеціальних операцій  (ССО). Він зняв із транспортного засобу номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника. Водій зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку.

На поширеному у соцмережах відео колишнього військового б'ють та змушують вибачатись. На кадрах видно, як ветеран, стоячи на колінах у дощову погоду, прикручує номерні знаки на автівку чоловіка. Ще одне відео демонструє "вибачення" військового за своїх батьків, яке той записував із побитим обличчям.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що "ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів".

Крім того, 11 вересня, біля Михайлівського собору в центрі Києва троє невідомих напали на митрополита Кримського та Сімферопольського Климента, який є військовослужбовцем Збройних сил України (ЗСУ).

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