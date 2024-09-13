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За добу сили РФ атакували енергоінфраструктуру у 6 областях

Дмитро Шварц
13 вересня 2024 р.

У Івано-Франківській області російський дрон пошкодив об'єкт промислової інфраструктури. Під час гасіння пожежі вимикалася повітряна лінія і були знеструмлені споживачі, повідомили у міненерго.

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Лінії електропередач у Львівській області після чергової атаки військ РФ (архівне фото)
Лінії електропередач після чергової атаки військ РФ (архівне фото)Фото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance

Впродовж минулої доби під російські обстріли потрапила цивільна енергетична інфраструктура у шести областях - Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях. Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомила пресслужба міністерства енергетики України.

"У Івано-Франківській області внаслідок атаки БпЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено", - йдеться в повідомленні міненерго у Telegram.

Також у відомстві повідомили, що у Запорізькій та Одеській областях внаслідок бойових дій також зазнали пошкоджень повітряні лінії. А внаслідок відключень таких ліній у Донецькій області без електропостачання тимчасово залишилися не лише побутові споживачі, але й шахти.

"У Донецькій області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 277 працівників, усіх виведено на поверхню. Живлення відновлене", - додали в міністерстві.

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Сили ППО уночі збили 24 ударні дрони - ПС ЗСУ

Як повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), у ніч на 13 вересня війська РФ атакували Україну 26-ма дронами типу "Shahed". Українським військовим вдалося збити 24 з них. Протиповітряна оборона працювала у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Втім, станом на 9-у ранку один ворожий дрон ще залишався в повітряному просторі України.

Нагадаємо, що в ніч на 12 вересня армія РФ атакувала місто Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками типу Shahed, пошкодивши об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури.

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