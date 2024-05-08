Росія завдала вночі масованого удару по Україні

Війська РФ завдали 8 травня комбінованого дроново-ракетного удару по Україні. Під прицілом - енергетика.

Російські війська завдали в ніч на середу, 8 травня, чергового масованого удару по Україні.

Удар був комбінованим: із застосуванням декількох груп дронів і ракет різних типів. Ударні безпілотники фіксували в повітряному просторі України з опівночі до четвертої ранку, після чого в бій пішли крилаті ракети, а ймовірно і аероблістичні.

Повітряна тривога була оголошена по всій Україні. Зведення щодо точної кількості дронів і ракет Повітряні сили ЗСУ поки що не публікували.

Під прицілом РФ - знов українська енергетика

Протиповітряна оборона (ППО) працювала щонайменше в Києві, Харкові, Запоріжжі, а також у Івано-Франківській та Львівській областях.

У районі столиці всі повітряні цілі вдалося знищити. За попередніми даними Київської міської військової адміністрації, постраждалих і руйнувань немає.

Тим часом у Броварах Київської області, загорівся об'єкт цивільної інфраструктури. Як повідомив мер міста Ігор Сапожко, там постраждали двоє людей.

У міністерстві енергетики розповіли, що війська РФ атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях.