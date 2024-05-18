Над Донбасом збили черговий російський Су-25

У Донецькій області зенітники однієї з бригад ЗСУ приземлили влучним вогнем ще один російський штурмовик Су-25 "Грач". Це вже четверта втрата РФ літаків цього типу з початку травня.

Під час бойових дій у суботу, 18 травня, в Донецькій області українські військові збили ще один російський штурмовик Су-25 "Грач", повідомила 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полум'яні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", - йдеться в повідомленні.

Четвертий збитий у травні Су-25

Нинішня втрата російського літака цього типу - не перша з початку місяця. 4 травня зенітники тої самої 110-ї бригади збили Су-25 на Авдіївському напрямку, а 11 травня - ще один. 13 травня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про збиття ще одного Су-25, хоч і не вказав, на рахунку якого підрозділу він. З поширеного сьогодні відео випливає, що це також була справа рук зенітників 110-ї бригади.

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