На Донбасі збили ще два російських Су-34 - ЗСУ

ЗСУ знищили на Авдіївському та Маріупольському напрямках два винищувачі-бомбардувальники Су-34, запевняють Сирський і Олещук. Це вже три таких російських літаки, збитих за добу, та 12 - за менш ніж два тижні.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський повідомив про збиття в четвер, 29 лютого, ще двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Як написав Сирський у соціальних мережах, ці бойові літаки вдалося вразити зранку на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, з огляду на те, що вночі збили Су-34 на Східному напрямку, написав: "Ніяких висновків не роблять російські пілоти".

Як зазначив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, ці три винищувачі, знищені сьогодні підрозділами протиповітряної оборони (ППО), завдавали ударів керованими авіаційними бомбами по позиціях української піхоти на Сході.

12 збитих російських "Сушок" за 12 днів

Таким чином, Сили оборони України змогли уразити вже 12 російських винищувачів за останні 12 днів: 17 лютого збили два Су-34 та один багатоцільовий Су-35, 18 лютого - один Су-34, 19 лютого - Су-34 і Су-35С, 21 лютого - ще один Су-34, 27 лютого - два Су-34, 29 лютого - вже три Су-34.

Днями Олещук застерігав війська РФ, що їм варто "замислитись" і "принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м'ясні штурми" - росіяни активно застосовують Су-34 і Су-35 для ураження українських позицій авіабомбами, оснащеними УМПК (уніфікованими модулями планування та корекції), що перетворюють їх у відносно точне й вкрай небезпечне озброєння.

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РФ втратила в 2024-му вже два літаки А-50

Крім того, з початку року ЗСУ вдалося збити два російських розвідувальних літаки А-50. Один із них - А-50У, нова модернізована версія, яку армія РФ використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого літака становить 350 мільйонів доларів.

За даними української розвідки, у Росії залишилося шість А-50, водночас вона має ще близько 300 бойових літаків, які може застосовувати проти України.

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