ЗСУ збили російський Су-25 на Донеччині - Зеленський

Військові 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України у суботу, 4 травня, збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області, повідомив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Він не уточнив, на якому саме напрямі був уражений літак.

Згідно даних генерального штабу ЗСУ, на ранок суботи за час повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України збили 348 російських літаків, тобто тепер ця кількість складає 349.

Нагадаємо, 19 квітня Повітряні сили ЗСУ спільно із Головним управлінням розвідки міноборони вперше знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

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