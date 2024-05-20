РФ штурмує Харківщину, але ситуація контрольована - ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про 30 бойових зіткнень з початку доби. Росіяни намагаються атакувати по всій лінії фронту.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) 20 травня станом на 10:30 зафіксував 30 бойових зіткнення на лінії фронту з початку доби, про що йдеться у ранковому зведенні Генштабу у понеділок.

"На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах. На Куп'янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку ворога в напрямку Синьківки. В свою чергу, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована", - зазначив Генштаб ЗСУ у понеділок.

Читайте також: Путін стверджує, що "наразі" не планує окупацію Харкова

Найбільше боїв - на Покровському напрямку

Майже половина боєзіткнень відбулася на Покровському напрямку, де з початку доби росіяни 12 разів атакував позиції українських військ. "Бойові дії тривають в районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Напружена ситуація південно західніше Очеретиного. Вживаються заходи для стабілізації обстановки", - зазначили в Генштабі.

На Сіверському напрямку на цей час тривають два бойових зіткнення, армія РФ намагається витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині, йдеться у зведенні. На Краматорському напрямку у понеділок ЗСУ вже відбили дві атаки ворога у районах Іванівського та Андріївки, тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. "Противник успіху не має. Ситуація контрольована", - заявивили в Генштабі.

Читайте також: РФ готується до другого етапу наступу на півночі Харківщині - ISW

Росіяни продовжують наступ на Харківщині

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у понеділок повідомив про те, що на Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове, додав він.

За словами очільника області, на Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. "Окупанти завдавали авіаудари та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого", - заявив він у Telegram.

Крім цього, на Харківщині триває евакуація цивільного населення. За словами Синєгубова, всього з початку нового наступу РФ евакуювали 10573 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.