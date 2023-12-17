СБУ і ЗСУ уразили військовий аеродром РФ на Ростовщині - ЗМІ

Дронами уражена російська техніка на військовому аеродромі в Ростовські області, де розташований бомбардувальний авіаполк. Тим часом губернатор Бєлгородщини заявляє про стрілецькі бої "з противником".

У ніч на неділю, 17 грудня, Служба безпеки України (СБУ) та Збройні сили України (ЗСУ) провели спеціальну операцію, під час якої уразили дронами російську техніку на військовому аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області РФ, пише державне інформаційне агентство "Укрінформ".

"Хоча в РФ уже традиційно встигли заявити, що всі безпілотники було збито, в реальності СБУ разом з ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки", - зазначив співрозмовник агенції в силових структурах.

Він додав, що на аеродромі дислокований 559-й бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил РФ. Під час атаки там знаходилось до 20 винищувачів-бомбардувальників СУ-34, три радіолокаційні станції та інша техніка.

Міністерство оборони РФ у ніч на неділю заявило, що над Ростовською, Липецькою та Волгоградською областями "знищили та перехопили" 35 безпілотників. Своєю чергою губернатор Ростовщини Василь Голубєв стверджував, що була відбита "масована атака" дронів, зокрема в районі Морозовська. За його словами, знищена "більша частина" безпілотників.

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На Бєлгородщині заявляють про стрілецькі бої

Вдень у неділю губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков заявив, що в районі села Теребрене на Бєлгородщині йде "стрілецький бій з противником", пошкоджені лінії електропередач у кількох селах.

Українські військові та російські добровольчі формування, які воюють на боці України, не коментували цю інформацію.

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