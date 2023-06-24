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У Воронежі спалахнула нафтобаза

Євгенія Наконечна
31 хв. тому

У російському Воронежі, ймовірно після вибуху, горить резервуар з паливом на нафтобазі. Всі військові об'єкти області, за непідтвердженими повідомленнями ЗМІ, контролює ПВК "Вагнера".

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Танки у російському Ростові-на-Дону. Там бійці ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним захопили всі військові об'єкти, як і у Воронежі, за повідомленнями ЗМІ, хоча про останній інформація офіційно не підтверджена.
Танки у російському Ростові-на-Дону. Там бійці ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним захопили всі військові об'єкти, як і у Воронежі, за повідомленнями ЗМІ, хоча про останній інформація офіційно не підтверджена.Фото: REUTERS

У Воронежі в суботу, 24 червня, зайнявся резервуар з паливом на нафтобазі. Інформацію про пожежу підтвердив у Telegram губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.

За його словами, над ліквідацією вогню працюють понад 100 пожежників і 30 одиниць техніки, а жертв немає.

Раніше Telegam-канал Baza опублікував відео вибуху нібито на нафтобазі у Воронежі, зняте очевидцями. На кадрах видно вертоліт, який пролітає над нею. З кадрів не зрозуміло, що спричинило пожежу.

ЗМІ: "Вагнерівці" контролюють військові об'єкти Воронежа

За непідтвердженою офіційно інформацією ЗМІ - як низки російських, так і міжнародної агенції Reuters - бойовики приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" захопили воєнні об'єкти у Воронежі. Місцева влада лише повідомляє, що на території області проходять заходи в рамках контртерористичної операції та "рухається військова техніка".

Вранці ватажок ПВК Євген Пригожин заявив, що його бійці захопили штаб Південного військового округу РФ і всі воєнні об'єкти Ростова-на-Дону. "Ми хочемо отримати начальника генштабу і (міністра оборони Сергія. - Ред.) Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо Ростов і йдемо в Москву", - сказав він.

Генеральна прокуратура РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту, за якою йому загрожує від 12 до 20 років тюрми. У Московській області та столиці РФ запровадили режим контртерористичної операції.

Президент РФ Володимир Путін випустив відеозвернення, в якому заявив про "удар у спину країні та народу" й "смертельну загрозу" для Росії. Він пообіцяв відповідальність "зрадників" та "жорсткі" дії, однак які саме - не уточнив. 

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