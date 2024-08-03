  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
КонфліктиРосійська Федерація

Дрони атакували аеродром "Морозовськ" і дві нафтобази в РФ

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
3 серпня 2024 р.

Внаслідок масованої атаки безпілотників горить військовий аеродром "Морозовськ" і резервуари з паливом для російської армії в Ростовській та Бєлгородській областях.

https://p.dw.com/p/4j4RX
Військовий аеродром армії Росії в Морозовську
Дрони не вперше атакують аеродром у МорозовськуФото: 2021 Maxar/AP/picture alliance

Міністерство оборони РФ заявило, що "перехопило та знищило" в ніч на суботу, 3 серпня, 75 українських дронів, які атакували територію Росії.

У російському міноборони стверджують, що збили 36 безпілотників у Ростовській області, 17 - в Орловській, 10 - у Бєлгородській, вісім - у Курській, два - в Рязанській та по одному над Воронезькою областю, Краснодарським краєм і Азовським морем.

За повідомленням губернатора Ростовської області РФ Василя Голубєва, всього регіон вночі атакували 55 дронів.

Горить військовий аеродром і резервуари з паливом

За його словами, внаслідок масованої атаки пошкоджень зазнала "низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозовському районах", служби екстреного реагування ліквідують "загоряння", а інформація про постраждалих уточнюється.

Тим часом російські Telegram-канали з посиланням місцевих мешканців повідомляють, що вночі вкотре був атакований військовий аеродром "Морозовськ". Судячи з детонації, яка присутня на викладених відео, вони припускають, що спалахнув склад боєприпасів або цистерни з паливом. 

Також російські пабліки виклали відео, як після нічної атаки горять резервуари з паливом у Кам'янському районі. За даними місцевих жителів, ідеться про комбінат "Атлас" Управління федерального агентства з державних резервів по Південному федеральному округу РФ, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема для російської армії.

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що БпЛА атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу, а "внаслідок вибуху" загорівся резервуар. 

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що два БпЛА влучили в житловий будинок у місті Орел, проте постраждалих немає.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Російський НПЗ у Рязанській області після дронового удару, 13 березня 2024 року

СБУ вразила понад 30 НПЗ та нафтобаз РФ - Зеленський

СБУ вразила понад 30 НПЗ та нафтобаз РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив внесок спецслужби у знищення економічного потенціалу Росії, який працює на війну.
Конфлікти24 червня 2024 р.
external

Армія дронів: скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед" (09.11.2023)

Армія дронів: скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед" (09.11.2023)

До 2022 року в Україні налічувалося близько десятка розробників дронів. Нині їх близько 200, а виробництво БПЛА зросло в 100-150 разів, кажуть в уряді. Які можливості має Україна для створення власних безпілотників? У чому переваги українських дронів над російськими? Яких дронів бракує? DW з'ясовувала.
Конфлікти9 листопада 2023 р.12:37 хв.