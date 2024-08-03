Дрони атакували аеродром "Морозовськ" і дві нафтобази в РФ

Внаслідок масованої атаки безпілотників горить військовий аеродром "Морозовськ" і резервуари з паливом для російської армії в Ростовській та Бєлгородській областях.

Міністерство оборони РФ заявило, що "перехопило та знищило" в ніч на суботу, 3 серпня, 75 українських дронів, які атакували територію Росії.

У російському міноборони стверджують, що збили 36 безпілотників у Ростовській області, 17 - в Орловській, 10 - у Бєлгородській, вісім - у Курській, два - в Рязанській та по одному над Воронезькою областю, Краснодарським краєм і Азовським морем.

За повідомленням губернатора Ростовської області РФ Василя Голубєва, всього регіон вночі атакували 55 дронів.

Горить військовий аеродром і резервуари з паливом

За його словами, внаслідок масованої атаки пошкоджень зазнала "низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозовському районах", служби екстреного реагування ліквідують "загоряння", а інформація про постраждалих уточнюється.

Тим часом російські Telegram-канали з посиланням місцевих мешканців повідомляють, що вночі вкотре був атакований військовий аеродром "Морозовськ". Судячи з детонації, яка присутня на викладених відео, вони припускають, що спалахнув склад боєприпасів або цистерни з паливом.

Також російські пабліки виклали відео, як після нічної атаки горять резервуари з паливом у Кам'янському районі. За даними місцевих жителів, ідеться про комбінат "Атлас" Управління федерального агентства з державних резервів по Південному федеральному округу РФ, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема для російської армії.

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що БпЛА атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу, а "внаслідок вибуху" загорівся резервуар.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що два БпЛА влучили в житловий будинок у місті Орел, проте постраждалих немає.