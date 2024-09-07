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У Воронезькій області РФ знову горить склад боєприпасів

Олексій Волошинов | Дмитро Шварц
7 вересня 2024 р.

Під Воронежем зайнялася пожежа на складі боєприпасів, місцевих мешканців евакуйовують до сусідніх населених пунктів. Влада регіону заявила про атаку дронів.

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Пожежа на складі боєприпасів в окупованому Росією Криму (архівне фото)
Пожежа на складі боєприпасів в окупованому Росією Криму (архівне фото)Фото: Sergei Malgavko/TASS/IMAGO

Влада Воронезької області РФ оголосила евакуацію мешканців села в Острогозькому районі, поряд з яким зайнялася велика пожежа. Про це в ніч проти суботи, 7 вересня, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв у своєму Telegram-каналі. За його твердженням, вогонь спалахнув внаслідок падіння дрона, нібито "подавленого" російською ППО, полум'я "перейшло на вибухонебезпечні предмети", які почали детонувати. Однак про який саме об'єкт йдеться, Гусєв не уточнив.

За інформацією російського Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ", пожежа сталася на складі боєприпасів, який, як повідомлялося рано зранку 7 вересня, горів і детонував уже кілька годин. 

Згодом Олександр Гусєв написав, що на території Острогозького району було оголошено режим надзвичайної ситуації. За попередньою інформацією, ніхто із цивільних не постраждав.

Зранку міноборони Росії відзвітувало, що уночі нібито були збиті чотири українські безпілотники - по два над Бєлгородською та Курською областями РФ.

Не перша евакуація у Воронезькій області за останні тижні

28 серпня Гусєв у своєму Telegram-каналі також повідомив про евакуацію мешканців двох населених пунктів після нічної атаки безпілотників. Тоді, як і в ніч проти 7 вересня, падіння безпілотника призвело до "загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів".

До цього, 24 серпня, у Воронезькій області теж  горів і детонував склад боєприпасів.  Гусєв тоді теж заявив, що регіон атакували безпілотники, внаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів. Тоді також було ухвалене рішення про евакуацію місцевого населення.

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