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Атака дронів: у Росії палають нафтобаза та склад боєприпасів

Олена Перепадя
28 серпня 2024 р.

У Ростовській області РФ горить вже друга нафтобаза, а у Воронезькій евакуюють два села після атаки БпЛА на склад боєприпасів.

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Пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області РФ
Пожежу на нафтобазі в російському Пролетарську не можуть загасити вже 10 днівФото: Planet Labs PBC/AP/dpa/picture alliance

Міністерство оборони РФ у середу, 28 серпня, відзвітувало про збиття вночі вісьмох безпілотників (БпЛА) над Воронезькою областю та чотирьох - над Ростовською.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що "постраждалих і руйнувань немає", але "падіння безпілотника спричинило спалах поблизу вибухонебезпечних об'єктів". За його словами, "детонації не було", але оперативні служби ухвалили рішення про тимчасову евакуацію мешканців двох населених пунктів.

За даними місцевих жителів, безпілотники атакували склад із боєприпасами в хуторі Мала Меженка. Мешканців цього хутора та села Євстратівка спочатку евакуювали, але згодом дозволили повертатися додому.

Губернатор Ростовщини Олександр Голубєв повідомив, що "в Кам'янському районі внаслідок атаки дронів сталося загоряння на паливному складі".

Як пишуть російські Telegram-канали, на нафтосховищі під містом Каменськ-Шахтинський палають кілька цистерн з паливом. Шлейф від вогню на комбінаті "Атлас" Росрезерву розтягнувся на півтора десятка кілометрів.

На Ростовщині палає вже дві нафтобази

Це вже друга нафтобаза, яка палає на Ростовщині після удару БпЛА.

Нафтосховище "Кавказ" у Пролетарську горить уже 10 днів - з 18 серпня.

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