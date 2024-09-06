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Ракетно-дроновий удар РФ: ППО збила 27 "шахедів" з 44

Дмитро Шварц
6 вересня 2024 р.

РФ атакувала Україну ракетою Х-59, ракетою Х-31П та 44-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". ППО збила 27 "шахедів", ще 8 могли впасти під впливом РЕБ, а один повернувся на окуповану частину Донеччини.

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Безпілотник Shahed-136
Уночі війська РФ запустили по Україні 44 "шахеди"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 6 вересня, завдали удару по Україні однією керованою авіаційною ракетою Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П та 44-ма ударними безпілотниками типу "Shahed".

Як повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), станом на 8-му годину ранку п'ятниці було збито 27 "шахедів", ще вісім безпілотників були локаційно втрачені на території України - імовірно упали під впливом засобів РЕБ, -  а ще один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. "Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває", - повідомили у ПС ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони (ППО) працювали у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях, повідомили у ПС.

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На Львівщині уламки "шахеда" спричинили пожежу в промзоні

Внаслідок падіння уламків безпілотника в селі Муроване Львівського району зайнялася пожежа, повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.

"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло чотири великовантажних автомобілі. О 04:42 вогнеборці ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі залучались 32 рятувальники та шість одиниць спецтехніки. Внаслідок події травмованих та загиблих немає", - повідомили у ДСНС.

Голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький додав, що пожежа сталася у промисловій зоні.

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Ракетний удар по Харківщині

Окрім того, зранку у п'ятницю війська РФ завдали ракетного удару по Люботину у Харківській області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. За попередніми даними, пошкоджені житлові будинки, поранень зазнали троє людей.

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