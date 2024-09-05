Росія вночі та вранці атакувала Україну "шахедами" та КАБами

Станом на ранок 5 вересня у північних областях України триває повітряна тривога через запуск російськими військами "шахедів". Вночі від обстрілів потерпали Сумщина та Дніпропетровщина.

Вранці четверга, 5 вересня, у повітряному просторі Чернігівської, Київської та Сумської областей залишаються до десяти "шахедів", запущних Росією, повідомлять Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ). У цих регіонах триває повітряна тривога. Також вранці повітряні цілі помічені над Житомирщиною.

Атака "шахедами" розпочалася ввечері середи і тривала усю ніч. Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, в тому числі і Київ.

Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що повітряна тривога в столиці лунала протягом ночі, станом на ранок над Києвом ще фіксують "шахеди", працює ППО.

О 9-й ранку Київська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила, що тривога в столиці безперервно лунала понад 9 годин. "Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт Shahed, намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені", - ідеться у повідомленні КОВА у Telegram. За даними оперативного зведення, в Києві минулося без потерпілих та руйнувань.

Атака на Сумщину та Дніпропетровщину

Тим часом вночі та вранці 5 вересня російські війська обстрілювали Сумську область та Дніпропетровщину.

На Сумщині під ударом були 10 громад, повідомила ОВА. "Уночі та вранці росіяни провели 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миколаївська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Ямпільська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Путивльська громади", - зазначено в повідомленні. Росіяни задіяли для обстрілів на Сумщині КАБи, ракети, дрони, а також міномети і артилерію. Даних про постраждалих та руйнування поки немає.

На Дніпропетровщині під обстріл "градів" та важкої артилерії, а також наліт "шахедів" потрапив Нікопольський район, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені птахокомплекс й адмінбудівля (...) Минулося без загиблих та постраждалих", - написав Лисак у Telegram.