У Воронезькій області РФ горить і детонує склад боєприпасів

Російські ТГ-канали повідомляють про пожежу і детонацію складу боєприпасів у Воронезькій області РФ. Глава області заявив про атаку дронів.

В Острогозьку Воронезької області Росії горить і детонує склад боєприпасів, повідомляють російські Telegram-канали вранці у суботу, 24 серпня. Вночі губернатор області Олександр Гусєв заявив, що регіон атакували безпілотники, внаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

За словами Гусєва, пошкоджень цивільної забудови не виявлено, осколкове поранення дістала одна людина. В одному з випадків "внаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, яка викликала детонацію вибухонебезпечних об'єктів", зазначив чиновник, але не навів подробиць.

МО РФ повідомляє про дрони над трьома областями

Загалом протягом ночі над територією Воронезької області знищені п'ять безпілотників, стверджують у міністерстві оборони Росії. Там додали, що по одному дрону також нібито знищили над територіями Бєлгородської та Брянської областей.

Утім, влада Бєлгородської області повідомляє про щонайменше дві атаки дронів у ніч на 24 серпня. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, "інциденти сталися у селищах Малинівка та Вейделівка".

У Малинівці "внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника в одному приватному будинку вибиті вікна", заявив чиновник. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримала одна людина, її доставлено до лікарні. За словами Гладкова, над Вейделівкою БПЛА було збито російською системою ППО, що призвело до пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного "соціального об'єкта", а також поранення одного мирного мешканця.