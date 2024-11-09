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СБУ та ССО уразили хімічний завод на Тульщині - джерело

Дмитро Шварц
9 листопада 2024 р.

Українські дрони уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області Росії, повідомляє джерело в СБУ. Завод виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу.

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Український дрон (символічне фото)
Атакований українськими дронами завод виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПКФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Дрони Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) в ніч на суботу, 9 листопада, уразили Алексинський хімічний комбінат у Тульській області Росії. 

Як повідомило DW поінформоване джерело в СБУ, цей завод входить до складу корпорації "Ростех" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу (ВПК).

Повітряну тривогу у низці областей РФ стали оголошувати ще ввечері напередодні, 8 листопада, а приблизно о 3-й ночі мешканці Тульської області стали писати про атаку на комбінат, вибухи та рух пожежних машин, що прямували до місця удару.

"СБУ комплексно відпрацьовує по об'єктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності Росії тероризувати нашу країну", - заявило джерело в СБУ.

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Губернатор Тульской области Дмитро Міляєв, своєю чергою, заявив, що під час нічної атаки російські військові "припинили спробу" дронової атаки на місто Алексін з боку України. За його словами, уламки збитих БпЛА лише вибили скло у декількох приватних будинках.

Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 українських дронів: 28 - над територією Брянської області, 12 - на Курщині, чотири - над Новгородською областю, два - над територією Смоленської області, два над територією Тульської області, а ще по одному - над територіями Орловської та Тверської областей.

Нагадаємо, що в ніч на 20 жовтня дрони СБУ, ССО та Головного управління розвідки міністерства оборони України атакували "Завод імені Я. М. Свердлова" в Дзержинську Нижньогородської області, що входить до російського ВПК і виробляє вибухові речовини.

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