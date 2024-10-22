У Росії після атаки дронів горять три спиртзаводи

У Росії після атаки дронів горять три спиртзаводи22 жовтня 2024 р.
Внаслідок атаки дронів у ніч на вівторок, 22 жовтня, в двох російських областях загорілися три спиртові заводи.
Губернатор Тульської області РФ заявив, що через атаку "постраждали" приміщення Єфремовського спиртзаводу та спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району. За його словами, на місцях працюють екстрені служби, але "ситуація - під контролем", постраждалих немає.
Тим часом російські ЗМІ публікують відео очевидців, на яких видно, що після атаки на заводах спалахнули пожежі.
Губернатор Тамбовської області розповів, що на підприємстві "Біохім" у місті Рассказово пролунав вибух із подальшим загорянням, але постраждалих немає.
За даними російських ЗМІ, "Біохім" - це спиртзавод.
Губернатор Воронезької області повідомив, що безпілотник упав на будівлю цеху промислового підприємства, внаслідок чого виникло невелике займання на одному з поверхів. На місці працюють пожежники, постраждалих немає.
Що це за підприємство, поки невідомо.