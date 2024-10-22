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У Росії після атаки дронів горять три спиртзаводи

Віолетта Чайковська
22 жовтня 2024 р.

У Тульській області РФ "постраждали" приміщення двох спиртзаводів, у Тамбовській загорівся ще один через атаку безпілотників.

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Український безпілотник
Український дрон (символічне фото)Фото: Avalon/Photoshot/picture alliance / Dmytro Smolienko

Внаслідок атаки дронів у ніч на вівторок, 22 жовтня, в двох російських областях загорілися три спиртові заводи. 

Губернатор Тульської області РФ заявив, що через атаку "постраждали" приміщення Єфремовського спиртзаводу та спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району. За його словами, на місцях працюють екстрені служби, але "ситуація - під контролем", постраждалих немає.

Тим часом російські ЗМІ публікують відео очевидців, на яких видно, що після атаки на заводах спалахнули пожежі.

Губернатор Тамбовської області розповів, що на підприємстві "Біохім" у місті Рассказово пролунав вибух із подальшим загорянням, але постраждалих немає.

За даними російських ЗМІ, "Біохім" - це спиртзавод. 

Губернатор Воронезької області повідомив, що безпілотник упав на будівлю цеху промислового підприємства, внаслідок чого виникло невелике займання на одному з поверхів. На місці працюють пожежники, постраждалих немає.

Що це за підприємство, поки невідомо.

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