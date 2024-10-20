Дрони атакували завод вибухових речовин у Росії

У Дзержинську Нижньогородської області РФ безпілотники атакували завод імені Свердлова, що входить до російського ВПК і виробляє вибухові речовини.

У ніч на неділю, 20 жовтня, в Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували російське державне підприємство "Завод імені Я. М. Свердлова", що виробляє вибухові речовини. Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів, які повідомили про потужні вибухи та дим в районі підприємства.

Як розповіли очевидці, перші гучні вибухи прогриміли над заводом приблизно о 03:30 ночі. Загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами в кілька хвилин. Також було чутно звуки стрілянини й автоматних черг.

Своєю чергою губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби нібито відбили атаку дронів на території дзержинської промислової зони. За його словами, легкі осколкові поранення отримали четверо співробітників пожежної частини, розташованої на території промпідприємства.

Один з найбільших виробників вибухових речовин у РФ

Завод імені Свердлова є одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії та входить до військово-промислового комплексу (ВПК) РФ.

Завод внесений до українського санкційного списку "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Також підприємство включене до списку санкцій ЄС, США, Великобританії, Японії та Швейцарії.

Нагадаємо, що минулої ночі дрони атакували в російському Брянську завод "Кремній Ел", який є одним із найбільших виробників мікроелектроніки в РФ.