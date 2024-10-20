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Російський завод вибухівки атакували дрони СБУ, ССО та ГУР

Дмитро Шварц
20 жовтня 2024 р.

Українські спецслужби заявили про свою відповідальність за атаку на "Завод імені Я. М. Свердлова" в Дзержинську Нижньогородської області РФ.

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Український безпілотник
Український дрон (символічне фото)Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

"Завод імені Я. М. Свердлова" в Дзержинську Нижньогородської області РФ атакували в ніч на неділю, 20 жовтня, дрони Служби безпеки України (СБУ), Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) та Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Про це повідомляє низка українських видань з посиланням на спецслужби.

"СБУ відпрацювала над посиленням санкцій проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", - повідомив представник українських спецслужб "Українській правді".

Відстань до заводу від українського кордону складає 900 кілометрів.

Завод виробляє КАБи та частини ракет

Завод імені Свердлова входить до військово-промислового комплексу (ВПК) Росії та є одним із найбільших виробників вибухових речовин у РФ.

На ньому виробляють авіаційні бомби, в тому числі КАБи (керовані. - Ред.), авіа- та артилерійські снаряди, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Завод внесений до українського санкційного списку "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Також підприємство включене до списку санкцій ЄС, США, Великобританії, Японії та Швейцарії.

Нагадаємо, що минулої ночі дрони атакували одного з найбільших виробників мікроелектроніки в РФ.

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