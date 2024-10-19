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Українські дрони атакували завод "Кремній" у Брянську - ЗМІ

Дмитро Шварц
19 жовтня 2024 р.

"Кремній Ел" виготовляє мікроелектроніку, в тому числі для міноборони Росії для створення систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

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Російські служби на місці атаки дронів (архівне фото)
"Кремній Ел" уже вчетверте атакують безпілотникиФото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

У ніч на суботу, 19 жовтня, дрони атакували російський Брянськ, поціливши у завод "Кремній Ел", повідомляють місцеві Telegram-канали.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що над регіоном нібито вдалося збити 17 українських безпілотників, один з яких врізався у нежитлову будівлю. Втім російські пабліки з посиланням на відео місцевих мешканців пишуть про удар саме по заводу.

"Кремній Ел" під атакою вже не перший раз

Це вже щонайменше четвертий раз, коли "Кремній Ел" зазнає атак БпЛА

"Кремній Ел" є одним із найбільших виробників мікроелектроніки в РФ. 94 відсотки продукції заводу у 2017 році випустили на потреби міністерства оборони Росії. Зокрема, продукцію заводу використовують при створенні систем протиповітряної оборони "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

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