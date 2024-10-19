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РФ пошкодила об'єкт енергетики на Сумщині, семеро поранених

Дмитро Шварц
19 жовтня 2024 р.

Росія вдарила по Шосткинській громаді Сумської області КАБами та "шахедами". Низка населених пунктів залишилася без світла.

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Дрон Shahed-136
РФ атакувала Сумщину "шахедами" та КАБамиФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Російська армія в ніч на суботу, 19 жовтня, нанесла авіаційний удар по Шосткинській громаді Сумської області - керованими авіаційними бомбами (КАБ) і дронами Shahed.

Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури. Низка населених пунктів залишилася без світла.

Поранення отримали семеро людей, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Як повідомлялося, в ніч на суботу уламок "шахеда" залетів у квартиру в Києві, внаслідок чого молода жінка отримала серйозне порання ноги.

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