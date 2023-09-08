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Дрони знову атакували завод у Брянську: виникла пожежа

Анастасія Шепелева
8 вересня 2023 р.

Внаслідок атаки безпілотника в Брянську спалахнула адміністративна будівля на території заводу "Кремній Ел", що виробляє продукцію для міноборони РФ.

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Правоохоронці РФ та оперативні служби на місці атаки дронів в Ростові-на-Дону
Російські служби на місці атаки дронів в Ростові-на-Дону 7 вересняФото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Російський Брянськ увечері четверга, 7 вересня, вкотре атакували дрони. Об'єктом атаки був промисловий об'єкт міста, заявив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

За його словами, безпілотник придушили засобами радіоелектронної боротьби, але під час падіння він влучив в адміністративну будівлю. Виникла пожежа, яку ліквідовували за допомогою 12 одиниць техніки. Постраждалих немає.

На відео місцевих жителів у соціальних мережах видно, що палає будівля біля вивіски "Кремній Ел". Це одне з найбільших підприємств із виробництва мікроелектроніки в Росії та військової продукції для потреб міноборони РФ, зокрема деталей до систем протиповітряної оборони "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер". Раніше цей завод у Брянську вже атакували дрони

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Перша атака на Волгоградщину

Напередодні місцева влада Волгоградської області РФ заявила про збиття безпілотника. За даними популярних російських Telegram-каналів, об'єктом атаки була одна з військових частин у Городищівському районі. Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що дрон нейтралізували, постраждалих чи "пошкоджень цивільних і військових об'єктів немає".

Російські ЗМІ зауважують, що це була перша атака дронами Волгоградщини.

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