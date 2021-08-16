Хаос в аеропорту Кабула: тисячі людей намагаються залишити Афганістан

У понеділок, 16 серпня, тисячі людей намагаються залишити Афганістан через аеропорт Кабула, штурмуючи літаки на летовищі. Про це свідчать повідомлення інформаційних агентств та численні відео, розміщені у соціальних мережах.

Як повідомляє інформаційне агентство AFP, американські солдати, які перебувають у аеропорту Кабула для забезпечення евакуації громадян США з країни, змушені стріляти в повітря, аби стримати натовп. "Я дуже боюся. Вони багато стріляють в повітря", - цитує агентство одного зі свідків подій на летовищі.

Люди біля центрального входу до аеропорту імені Хаміда Карзая у Кабулі, фото 16 серпня

Користувачі соціальних медіа оприлюднюють численні фото та відео того, як люди намагаються потрапити у літаки, що стоять у аеропорту. Тисячі афганців зібралися на летовищі в надії залишити країну після того, як владу в ній захопив радикальний ісламістський рух "Талібан", повідомляє AFP.

Комерційні рейси з Кабула скасовано

Водночас уранці понеділка, 16 серпня, стало відомо про скасування комерційних рейсів з аеропорту Кабула, аби уникнути "пограбувань та спустошення", заявили в адміністрації летовища. "Будь ласка, не прямуйте до аеропорту", - йдеться у розповсюдженій для журналістів заяві.

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Афганське авіаційне відомство, своєю чергою, заявило, що авіапростір країни було відкрито для військової авіації. Воно звернулося до авіаліній, що здійснюють транзитні перельоти над країною, з проханням змінити маршрути.

Раніше низка авіакомпаній вже заявила про те, що уникатиме авіапростору над Афганістаном під час транзитних перельотів. Серед авіакомпаній, які пішли на такий крок, - United Airlines, British Airways та Virgin Atlantic.

США надсилають 1000 солдатів для забезпечення евакуації

Сполучені Штати тимчасово збільшать приблизно на 1000 осіб військовий контингент в Афганістані, який повинен забезпечити евакуацію американських громадян із країни. Їх направлять до Кабула протягом 48 годин, зазначається у спільній заяві Державного департаменту і міністерства оборони США, оприлюдненій у неділю, 15 серпня.

"Завтра і найближчими днями ми будемо вивозити з країни тисячі американських громадян, які проживають в Афганістані, найнятих на місці співробітників дипмісії США в Кабулі і їхніх сімей, а також інших особливо вразливих афганських громадян. І ми прискоримо евакуацію тисяч афганців, які мають право на отримання спеціальних імміграційних віз США", - говориться в заяві.