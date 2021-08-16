Український літак вивіз із Кабула майже 80 людей

Український літак вивіз з Афганістану майже 80 осіб. Про це президент України Володимир Зеленський написав у Twitter в ніч на понеділок, 16 серпня.

За його словами, серед пасажирів літака було вісім громадян України. Решта - представники інших держав, які попросили про термінову евакуацію. "Головне, що всі вже в безпеці", - додав Зеленський.

Читайте також: Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну

Україна не залишає своїх - Кулеба

Про евакуацію з Афганістану написав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він уточнив у Twitter, що серед евакуйованих українським літаком були громадяни України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.

"Нині вони у безпеці. Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді", - написав Кулеба.

Комерційні рейси з Кабула скасовано

Уранці понеділка стало відомо про скасування комерційних рейсів з аеропорту Кабула. Як повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на представника аеропорту, причиною цього став хаос на летовищі, викликаний тим, що тисячі людей намагаються залишити країну після захоплення влади у ній радикальним ісламістським рухом "Талібан".

Водночас афганське авіаційне відомство заявило, що авіапростір країни було відкрито для військової авіації. Воно звернулося до авіаліній, що здійснюють транзитні перельоти над країною, із проханням змінити маршрути. Про це з посиланням на офіційний сайт відомства повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Раніше низка авіакомпаній вже заявила про те, що уникатиме авіапростору над Афганістаном під час транзитних перельотів. Серед авіакомпаній, які вже пішли на такий крок, - United Airlines, British Airways та Virgin Atlantic.

Читайте також: Німеччина закрила посольство в Афганістані

США збільшують військовий контингент на 1000 осіб

Сполучені Штати тимчасово збільшать приблизно на 1000 осіб військовий контингент в Афганістані, який повинен забезпечити евакуацію американських громадян із країни. Їх направлять до Кабула протягом 48 годин, зазначається у спільній заяві Державного департаменту і міністерства оборони США, оприлюдненій у неділю, 15 серпня.

"Завтра і найближчими днями ми будемо вивозити з країни тисячі американських громадян, які проживають в Афганістані, найнятих на місці співробітників дипмісії США в Кабулі і їхніх сімей, а також інших особливо вразливих афганських громадян. І ми прискоримо евакуацію тисяч афганців, які мають право на отримання спеціальних імміграційних віз США", - говориться в заяві.