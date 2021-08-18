В Афганістані кілька осіб загинуло під час акцій протесту проти талібів

Одразу в кількох містах Афганістану в четвер, 19 серпня, відбулися демонстрації протесту проти талібів. Як свідчать поширені в соцмережах фото- й відеокадри, учасники цих акцій протесту несли афганські державні прапори.

Нинішні виступи стали першими акціями протесту проти влади радикального ісламістського руху "Талібан" з моменту захоплення талібами влади в цій центральноазійській країні. "Наш прапор - наша ідентичність", - вигукував натовп чоловіків і жінок у Кабулі. Одна з учасниць акції протесту накинула національний прапор Афганістану на свої плечі. Саме 19 серпня Афганістан відзначає 102-річчя здобуття незалежності від Британської імперії.

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У Асадабаді, столиці провінції Кунар, сотні людей теж вийшли на вулиці. За даними очевидців, на яких посилається репортер інформагенції Reuters, кілька людей загинуло після того, як таліби відкрили вогонь у бік демонстрантів. Утім, залишається незрозумілим, сталися ці смерті внаслідок тисняви під час розгону демонстрації чи внаслідок вогнепальних поранень. У керівництві "Талібану" на запит Reuters не відповіли.

Також схожі акції протесту відбулися й у місті Джелалабад на сході країни. У середу бойовики "Талібану" відкрили вогонь по демонстрантах, які несли національний прапор країни, убивши трьох учасників акції, повідомили очевидці та ЗМІ. Подекуди мітингарі зривали білі прапори талібів. У середу ЗМІ повідомили про подібні сцени в Асадабаді та ще одному східному місті Хост.

Салех гуртує опозицію навколо себе

Тим часом перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех, який намагається згуртувати навколо себе опозицію талібам, висловив підтримку протестам. "Вітаю тих, хто несе національний прапор і тим самим відстоює гідність нації", - написав він у соцмережі Twitter. У вівторок Салех заявив, що він перебуває в Афганістані та є "законним тимчасовим президентом" після того, як президент Ашраф Гані залишив країну після захоплення талібами Кабула 15 серпня. Як повідомлялося, нині Гані перебуває в ОАЕ.