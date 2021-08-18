 В Афганістані кілька осіб загинуло під час акцій протесту проти талібів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Новини

В Афганістані кілька осіб загинуло під час акцій протесту проти талібів

Одразу в кількох містах Афганістану відбулися акції протесту проти талібів у День незалежності країни. Повідомляється про жертви, які могли спричинити постріли талібів або тиснява.

Учасники акції на підтримку національного прапору Афганістану в Джелалабаді, фото 18 серпня

Учасники акції на підтримку національного прапору Афганістану в Джелалабаді, фото 18 серпня

Одразу в кількох містах Афганістану в четвер, 19 серпня, відбулися демонстрації протесту проти талібів. Як свідчать поширені в соцмережах фото- й відеокадри, учасники цих акцій протесту несли афганські державні прапори.

Нинішні виступи стали першими акціями протесту проти влади радикального ісламістського руху "Талібан" з моменту захоплення талібами влади в цій центральноазійській країні. "Наш прапор - наша ідентичність", - вигукував натовп чоловіків і жінок у Кабулі. Одна з учасниць акції протесту накинула національний прапор Афганістану на свої плечі. Саме 19 серпня Афганістан відзначає 102-річчя здобуття незалежності від Британської імперії.

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У Асадабаді, столиці провінції Кунар, сотні людей теж вийшли на вулиці. За даними очевидців, на яких посилається репортер інформагенції Reuters, кілька людей загинуло після того, як таліби відкрили вогонь у бік демонстрантів. Утім, залишається незрозумілим, сталися ці смерті внаслідок тисняви під час розгону демонстрації чи внаслідок вогнепальних поранень. У керівництві "Талібану" на запит Reuters не відповіли.

Також схожі акції протесту відбулися й у місті Джелалабад на сході країни. У середу бойовики "Талібану" відкрили вогонь по демонстрантах, які несли національний прапор країни, убивши трьох учасників акції, повідомили очевидці та ЗМІ. Подекуди мітингарі зривали білі прапори талібів. У середу ЗМІ повідомили про подібні сцени в Асадабаді та ще одному східному місті Хост.

Салех гуртує опозицію навколо себе

Тим часом перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех, який намагається згуртувати навколо себе опозицію талібам, висловив підтримку протестам. "Вітаю тих, хто несе національний прапор і тим самим відстоює гідність нації", - написав він у соцмережі Twitter. У вівторок Салех заявив, що він перебуває в Афганістані та є "законним тимчасовим президентом" після того, як президент Ашраф Гані залишив країну після захоплення талібами Кабула 15 серпня. Як повідомлялося, нині Гані перебуває в ОАЕ.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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Байден припустив продовження терміну перебування військових США в Кабулі

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Афганські жінки і дівчатка заслуговують жити в безпеці та з гідністю, заявили 20 країн та Євросоюз. Вони запевняють, що готові надавати підтримку, аби голоси жінок в Афганістані було почуто.  

Афганістан: на яких умовах Росія простягне руку талібам

На зміну влади в Афганістані Росія, на відміну від Заходу, реагує спокійно. Москва готова співпрацювати з талібами, але на певних умовах. Одна з них - безпека Центральної Азії.  

Здалися без бою: чому афганська армія поступилася талібам

Швидкий прихід руху "Талібан" до влади в Афганістані застав Захід зненацька. Ніхто не очікував, що афганські урядові війська здебільшого не протистоятимуть талібам.  

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