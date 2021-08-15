Таліби вбили кількох людей при спробі встановити прапор країни - ЗМІ

В афганському місті Джалалабад у середу, 17 серпня, під час протестів загинули щонайменше троє людей, повідомила агенція Reuters з посиланням на свідків.

Бойовики "Талібану" відкрили вогонь, коли місцеві жителі намагалися встановити на площі міста національний прапор Афганістану. Понад десяток людей отримали поранення. Колишній поліцейський в коментарі Reuters зазначив, що загинули четверо осіб, а 13 були поранені.

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Після того як натовп розійшовся, таліби встановили на площі свій прапор. Речники "Талібану" поки не прокоментували інцидент. Бойовик руху, який перебував на місці події, стверджує, що в натовпі були кілька людей, які прагнули створити талібам проблеми і "користуються" не надто жорсткою політикою "Талібану".

Тим часом у провінції Баміан таліби підірвали статую лідера повстанців-шиїтів Абдули Алі Мазарі, який воював проти них під час громадянської війни в Афганістані у 1990-их роках. Також вони підірвали дві великі статуї Будди, встановлені у 2001 році. Все це посилило сумніви серед місцевого населення стосовно обіцянок талібів щодо поміркованої політики руху.

Напередодні "Талібан" пообіцяв налагодити відносини з іншими країнами, забезпечувати прав жінок на освіту та свободу преси у країні.