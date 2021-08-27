Великобританія не виключає запровадження санкцій проти "Талібану"

Великобританія не виключає запровадження санкцій проти радикального ісламістського руху "Талібан" через події в Афганістані. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб у статті для видання The Daily Telegraph, опублікованій в суботу, 28 серпня.

Щоб вплинути на поведінку талібів, міжнародна спільнота повинна "вести спільну роботу і використовувати всі наявні" в її розпорядженні важелі, наголосив Рааб. За його словами, одним з методів впливу для Заходу може стати контроль над доступом бойовиків до міжнародної фінансової системи, наданням Афганістану допомоги, а також "весь спектр санкцій".

"Ми готові працювати з партнерами в комітеті (Радбезу - Ред.) ООН з санкцій, головою якого є Індія, а також за допомогою нашого власного режиму санкцій в сфері прав людини", - заявив глава британського зовнішньополітичного відомства.

"Ці важелі будуть підігнані відповідно до наших стратегічних пріоритетів" і залежатимуть від вибору, який таліби зроблять у низці ключових питань, пояснив міністр. Серед них Рааб назвав забезпечення безпечного виїзду з Афганістану людей, що потребують захисту, боротьбу з терористичною загрозою і створення сприятливих умов для роботи гуманітарних організацій в цій країні.

Рааб: Гірку пігулку треба проковтнути

"Ситуація, що розгортається в Афганістані, - це гірка пігулка, яку необхідно проковтнути", - констатував глава МЗС Великобританії. За його словами, "нову реальність" слід визнати, об'єднати світове співтовариство в питанні про новий план дій в Афганістані, а також створити максимально стримуючий вплив на талібів "найближчими днями і тижнями".

28 серпня Великобританія завершила свою евакуаційну місію з Афганістану. Британське міністерство оборони повідомило в Twitter, що "останній рейс з військовослужбовцями збройних сил Великобританії покинув Кабул".