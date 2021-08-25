Світовий банк заморозив фінансову допомогу Афганістану

Світовий банк (СБ) у зв'язку з переходом влади в Афганістані до радикального ісламістського руху "Талібан" припинив фінансування проєктів у цій країні. "Ми призупинили виплати за нашими операціями в Афганістані і уважно стежимо та оцінюємо ситуацію відповідно до нашої внутрішньої політики та процедур", - заявив речник СБ в середу, 25 серпня, у Вашингтоні, повідомляє агенція dpa.

Він додав, що подальші кроки Світового банку будуть узгоджуватися з міжнародним співтовариством і що головними цілями сьогодні є пошук шляхів збереження прогресу, досягнутого в Афганістані, і підтримка населення країни. "Ми глибоко стурбовані ситуацією в Афганістані, її впливом на майбутній розвиток країни, особливо в тому, що стосується перспектив для жінок", - наголосив представник СБ.

Фінансування для розвитку країни

Дивитись відео 02:36 Поділитись Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zGZg Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021)

Афганістан належить до найбідніших держав світу. Кошти, що виділяються Світовим банком, відігравали важливу роль у фінансуванні проєктів розвитку країни. За даними СБ, з 2002 року по квітень 2021 року на подібні цілі організацією було виділено близько 5 мільярдів доларів. Станом на лютий в Афганістані діяли дванадцять проєктів загальною сумою близько 940 мільйонів доларів, а також інші проєкти у співпраці з місцевим фондом реконструкції.

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Про припинення співпраці з Афганістаном оголосив 19 серпня і Міжнародний валютний фонд (МВФ). В організації пояснили цей крок невизначеністю політичної ситуації в країні. Також Німеччина заявила про призупинення економічної допомоги цій країні, залишивши в силі гуманітарну допомогу населенню, яка загалом має скласти 600 мільйонів євро.

Евакуація з Афганістану

В середині серпня владу в Афганістані захопив радикальний ісламістський рух "Талібан". Світова спільнота, однак, до сих пір не визнає легітимність його керівництва.

Зараз багато держав проводять евакуацію з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які співпрацювали з військами НАТО і його союзниками, іноземними та міжнародними правозахисними і гуманітарними організаціями, журналістів і громадських активістів.

США і їхні союзники, за даними американського президента Джо Байдена, з кінця липня вивезли з Афганістану майже 76 тисяч людей. Літаки німецького Бундесверу до вечора 24 серпня евакуювали з Кабула понад 4650 осіб, в тому числі афганців і громадян третіх країн.