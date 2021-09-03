Блінкен їде до Німеччини на переговори щодо Афганістану

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 8 вересня, відвідає Німеччину, де обговорить ситуацію в Афганістані з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом (Heiko Maas) і представниками інших країн. Під час візиту на авіабазу ВПС США в німецькому Рамштайні (земля Рейнланд-Пфальц) очільник Держдепартаменту США зустрінеться з евакуйованими афганцями, а також візьме участь у конференції з міністрами з понад 20 країн, що приймають вивезених з Афганістану людей, повідомив Блінкен у п'ятницю, 3 вересня.

Перед цим, 5 вересня, Блінкен попрямує в Катар, щоб зустрітися з політичним керівництвом цієї країни, що відігравала важливу роль в переговорах афганського уряду з талібами, а потім - в евакуації афганців. "Ми продовжуємо підтримувати канали зв'язку з талібами з важливих питань", - заявив глава американського зовнішньополітичного відомства.

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Раніше за переговори з "Талібаном" висловився Гайко Маас, який вважає, що це дозволить не допустити зростання тероризму в Афганістані. "Особисто я думаю, що просто немає іншого шляху, окрім як переговори з "Талібаном", - заявив він 31 серпня під час візиту в Катар.

Німецький міністр також допустив відкриття посольства Німеччини в Афганістані при владі талібів. "Якщо таке було би політично можливо і якщо дозволить обстановка в плані безпеки, то Німеччині варто колись знову мати своє посольство в Кабулі", - сказав він. Поки німецькі дипломати ведуть переговори з талібами в столиці Катару Досі.

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