Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Глава МЗС Німеччини скасувала Індо-Тихоокеанську подорож через технічні несправності її літака. Однак це не перша надзвичайна подія з авіалайнерами Бундесверу, на яких літають німецькі політики.

Тижневий робочий візит очільниці МЗС ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock) до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі скасований на півдорозі. "Ми спробували все: на жаль, логістично неможливо продовжити мою Індо-Тихоокеанську подорож", - повідомила німецька міністерка з Абу-Дабі.

Там її спіткали технічні проблеми з урядовим літаком, який з Абу-Дабі двічі намагався дістатися Австралії. Зранку 14 серпня, після зупинки на дозаправлення в Абу-Дабі, пілоти Airbus A340 німецьких Військово-повітряних сил виявили невдовзі після вильоту механічну проблему з закрилками. Літак Бербок повернули в аеропорт столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Наступного дня ця ситуація повторилася знову - через 15 хвилин польоту пілот знову був змушений повертатися.

Надзвичайна подія! Однак - далеко не перша з урядовими літаками Німеччини.

На яких літаках літають німецькі політики

"Готовність до польоту" - так буквально перекладається української мовою урядовий авіапарк Бундесверу (Flugbereitschaft). Як повідомляється на сайті міністерства оборони ФРН , у розпорядженні президента, канцлера, його міністрів, а також високопоставлених представників інших гілок влади, зокрема законодавчої, перебувають два літаки Airbus A350, два А340, по одному А319 (для Договору з відкритого неба) та А321, два А321 LR підвищеної дальності, по три Bombardier Global 5000 та Global 6000, а ще - три вертольоти Cougar AS-532.

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Базується німецький урядовий авіапарк у трьох точках. Головна штаб-квартира розташована на території кельнського аеропорту у Північному Рейні-Вестфалії. Частина літаків приписана до берлінського аеропорту BER. Гелікоптери, як і раніше, дислоковані у військовій зоні аеропорту Тегель, що закрився кілька років тому на північному заході Берліна. В авіаційному крилі Flugbereitschaft служать близько 1200 солдатів і офіцерів, а також працюють приблизно 100 цивільних осіб.

Флагман "Конрад Аденауер"

Флагмани авіапарку - два далекомагістральні літаки Airbus А350-900. Один із кодом 10+01 названий на честь першого повоєнного німецького канцлера "Конрад Аденауер", другий 10+02 - першого президента ФРН "Теодор Гойс". "Аденауер" заступив на службу восени минулого року, "Гойс" - у березні цього року. Третім урядовим лайнером цього класу із кодом 10+03 стане "Курт Шумахер", спецкабіну якого зараз добудовують на гамбурзькому авіазаводі. При цьому значок + - це не плюс, а стилізований німецький хрест.

Флагман авіапарку - Airbus А350-900 "Конрад Аденауер" Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Відразу три флагмани, що замовлені у 2019 році і приходять на зміну застарілим А340, згідно з концепцією Бундесверу, в урядовому авіапарку потрібні для того, щоб один був у дії, другий - у запасі і готовий будь-якої миті до злету, третій - на техобслуговуванні.

За словами статссекретаря міноборони Німеччини Сімт'є Меллер (Siemtje Möller), "Конрад Аденауер" оснащений навіть краще, ніж американський Air Force One. Технічні деталі зі зрозумілих міркувань не розголошуються. У задній частині салону - просторі крісла для членів делегації, супроводжуючих осіб та журналістів, у передній - конференц-зала, службовий кабінет, спальня з ванною кімнатою. У разі медичної НП у літаку є відділення реанімації.

Шасі, що луснуло, відмова радіозв'язку та індонезійські гризуни

Анналену Бербок літак із "Готовності до польоту" підводить не вперше. Лише у травні цього року вона не змогла вчасно вилетіти з Берліна до країн Перської затоки через технічну несправність призначеного їй літака. Пригнали заміну. Полетіли. Але при посадці в Досі у цього літака луснуло колесо на одному з шасі. Довелося доставляти запаску з Німеччини, а урядовиці проводити у столиці Катару одну незаплановану ніч.

У травні 2019 року її попереднику на посаді глави МЗС ФРН Гайко Маасу (Heiko Maas) не вдалося вчасно вилетіти до Болгарії. Підвела допоміжна турбіна його А321. Тоді, щоправда, несправність вдалося усунути лише за годину.

Листопад 2018 року. На тому ж А340, на якому зараз летіла Бербок, на саміт Великої двадцятки у Буенос-Айресі вилетіла тодішня канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) та її майбутній наступник, який тоді обіймав посаду міністра фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz). Політ був недовгим. Незабаром після зльоту літаком, який тоді називався "Конрадом Аденауером", відмовив весь радіозв'язок. Довелося повертатись. Але не спрацювало і скидання зайвого палива. Внаслідок цього літак канцлерки здійснив небезпечну - через перевищення ваги - посадку. У Буенос-Айрес Меркель і Шольц вилетіли через день звичайним рейсом.

А ще за місяць до того, під час проміжної посадки в Індонезії, якісь гризуни перекусили "Аденауеру" важливі кабелі. Олафу Шольцу, який летів на ньому із засідання Міжнародного валютного фонду, довелося повертатися додому звичайним рейсовим літаком.

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Аварійна посадка в Берліні

У квітні 2019 року ледь не розбився і один з урядових Bombardier Global 5000. Після капітального технічного обслуговування в Берліні "дочкою" Lufthansa - Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS) - літак, на борту якого були лише два пілоти і стюардеса, вилетів до місця своєї постійної дислокації у Кельні. Але невдовзі після старту у нього майже повністю відмовило керування.

Пілоти вирішили повернутися до Берліна. Посадка була аварійною, обома крилами літак торкнувся землі і ледь не зазнав аварії. Наступного дня на цьому літаку збирався летіти до Штутгарта президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

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