Бербок скасувала робоче турне через проблеми з літаком

Друга спроба міністерки закордонних справ Німеччини долетіти до Канберри знову зірвалася. Через технічні проблеми урядового літака Анналена Бербок скасувала тижневий візит до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 15 серпня, скасувала свою тижневу поїздку до країн Індо-Тихоокеанського регіону через технічні проблеми з урядовим літаком.

"Ми спробували все: на жаль, логістично неможливо продовжити мою Індо-Тихоокеанську подорож", - повідомила вона. Бербок мала полетіти з візитами до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі.

Літак Бербок двічі намагався дістатися Австралії

Зранку в понеділок, 14 серпня, після зупинки на дозаправлення в Абу-Дабі пілоти Airbus A340 німецьких Військово-повітряних сил виявили невдовзі після вильоту механічну проблему з закрилками. Через це літак Бербок повернули в аеропорт столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Наступного дня ця ситуація повторилася знову. Через 15 хвилин польоту пілот знову був змушений повертатися, розповів кореспондент німецького інформаційного агентства dpa, який був на борту.

Бербок прокоментувала вдруге зірваний рейс так: "Іноді ти справді проклятий".

Не перша проблема з німецькими урядовими літаками

Як зауважує Associated Press, це вже не перша проблема з німецькими урядовими літаками, які старіють. У травні цього року Бербок довелось продовжити на день подорож у регіон Перської затоки через пошкодження шини літака.

Також "аеробус", на якому Бербок летіла до Австралії, був у центрі інциденту 2018 року, коли через його несправність на той час канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і міністр фінансів Олаф Шольц (нині - канцлер Olaf Scholz) були змушені летіти на саміт Великої двадцятки (G20) в Аргентину звичайним комерційним рейсом і пропустили відкриття зустрічі.