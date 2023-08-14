Бербок застрягла в Абу-Дабі через чергові проблеми з літаком

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок була змушена перервати політ до Авcтралії через проблеми з літаком. Це вже не перший інцидент з німецькими урядовими бортами.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) була змушена перервати політ в Австралію, до якої вона направлалсь з візитом у понеділок, 14 серпня, через технічні проблеми з урядовим літаком. Про це повідомив представник міністерства Себастьян Фішер (Sebastian Fischer) у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Airbus A340 німецьких Військово-повітряних сил (Люфтваффе) був змушений повернутися в арепорт Абу-Дабі після зупинки на дозаправку в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через виявлену "механічну проблему з закрилками".

За планом, Бербок мала ввечері у понеділок прибути до Канберри для початку тижневого візиту в Австралію, Нову Зеландію та Фіджі. Люфтваффе повідомили, що працюють з усіх сил, аби Бербок змогла продовжити свою подорож.





Як зауважує Associated Press, це вже не перша проблема з німецькми урядовими літаками, які старіють. У травні цього року Бербок довелось продовжити на день подорож у регіон Перської затоки через пошкодження шини літака. Також літак, на якому Бербок летіла до Австралії, був у центрі інциденту 2018 року, коли через його несправність на той час канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і міністр фінансів Олаф Шольц (нині - канцлер Olaf Scholz) були змушені летіти до Буенос-Айреса на саміт Великої двадцятки (G20) звичайним комерційним рейсом і пропустили відкриття зустрічі.