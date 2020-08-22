У центрі Мінська почали збиратися противники Лукашенка

У Мінську площа Незалежності навпроти Будинку уряду станом на середину дня неділі, 23 серпня, вже на дві третини заповнена демонстрантами. Учасники опозиційної акції "Марш Нової Білорусі" розгортають транспаранти і біло-червоно-білі прапори, повідомляє агентство "Інтерфакс". При цьому вони скандують лише одне гасло: "Іди!"

Також колони людей з біло-червоно-білими прапорами стягуються до Площі Незалежності з обох сторін однойменного проспекту. Багато з них несуть в руках білі квіти. Серед учасників акції люди різного віку, як молодь, так і люди похилого віку, деякі направляються на акцію з маленькими дітьми. Біло-червоно-білі стрічки при цьому прив'язують на дитячі коляски.

Проїжджаючи вулицями, автомобілі сигналять на підтримку мітингувальників, а водії демонструють з вікон жест "Вікторія".

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У цілому на площі Незалежності та прилеглих вулицях зібралися вже кілька тисяч людей, проте на минулій масовій акції протесту людей було більше. Зниження активності мітингувальників може бути обумовлено дощовою погодою.

Одночасно на прилеглих до проспекту Незалежності вулицях збираються співробітники силових структур. Правоохоронці перевдягаються поряд зі своїми автобусами в захисну амуніцію і натягують чорні балаклави. Силовики озброєні металевими щитами і гумовими кийками.

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Як очікується, хода "Марш Нової Білорусі", яка не була санкціонована білоруською владою, почнеться 23 серпня о 15:00 за місцевим часом на площі Незалежності і пройде по однойменному проспекту. Організатори акції мають намір озвучити владі країни кілька вимог, серед яких "свобода всім затриманим і політв'язням, суд над винними в тортурах і вбивствах, і відхід Лукашенка".

Лукашенко дав протестувальникам час до понеділка

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що буде проводити жорстку політику щодо стабілізації ситуації. "Ви можете мене засуджувати або не засуджувати, але поки я президент, я буду проводити жорстку політику на стабілізацію обстановки всередині країни", - заявив Лукашенко.

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Він також підкреслив, що дає протестувальникам по всій країні "на роздуми" суботу та неділю, а з понеділка попросив на нього не ображатися, оскільки "влада повинна бути владою".

У міноборони Білорусі погрожують мітингувальникам армією

Тим часом міністерство оборони Білорусії має намір взяти під охорону пам'ятники і меморіали загиблим під час Великої Вітчизняної війни.

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"Категорично попереджаємо: у разі порушення порядку і спокою в цих місцях - ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією", - йдеться в заяві міністра оборони Віктора Хреніна, якого цитує державне гентство БелТА. Міністр виступив із цією заявою на тлі стели "Мінськ - місто-герой", на площі біля якої минулої неділі зібрався найбільший в історії Білорусі протестний мітинг. За оцінками ЗМІ, в ньому взяли участь понад 300 тисяч осіб.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

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