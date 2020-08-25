Отруєння Навального: ФРН і Великобританія хочуть притягнути РФ до відповідальності

Міністри закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) та Великобританії Домінік Рааб домовились співпрацювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності у справі отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Міністри наголосили, що будь-яке використання "Новичка" є порушенням Конвенції про хімічну зброю. Про це йдеться в заяві МЗС Великобританії, опублікованій у п'ятницю, 4 вересня.

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"Міністри закордонних справ погодились, що будь-яке використання "Новичка" є порушенням Конвенції про хімічну зброю, і, отже, є предметом міжнародного занепокоєння", - повідомили у британському зовнішньополітичному відомстві за підсумками телефонної розмови двох міністрів.

Вони домовились тісно співпрацювати, в тому числі і в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), "щоб Росія понесла відповідальність за свої міжнародні зобов'язання".

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Євродепутати вимагають міжнародного розслідування отруєння Навального

Тим часом понад сто євродепутатів закликали провести міжнародне розслідування отруєння Навального. Про це йдеться в листі, направленому ними Верховному представнику Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепу Боррелю, а також уряду Німеччини, який наразі головує в Раді ЄС.

У листі євродепутати підтримали заклики урядів багатьох країн Європи до Росії провести "повне і прозоре розслідування" отруєння Навального і притягнути причетних до відповідальності. Водночас, євродепутати висловили скепсис щодо того, що "російська влада в змозі розслідувати справжні обставини цього злочину і хоче це зробити".

Нагадаємо, що раніше уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок".

Німецький уряд "категорично засуджує" напад на опозиційного політика. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступала за те, щоб не пов'язувати отруєння Навального із добудовою "Північного потоку-2" і висловилася за завершення проєкту. Про це вона заявила ще до підтвердження отруєння Навального. Після цього канцлерка назвала замах на російського опозиційного політика злочином і зажадала від уряду Росії пояснень цього нападу.