США планують нові санкції проти "Північного потоку-2" - ЗМІ

Санкції, які можуть перешкодити одному з найважливіших російськихпроєктів в Європі - газопроводу "Північний потік-2", були внесені в щорічний законопроєкт про оборонний бюджет США (National Defense Authorization Act). Про це в середу, 11 листопада, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела у Конгресі США.

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Як повідомляється, санкції будуть спрямовані проти компаній, що сприяють будівництву трубопроводу. При цьому йдеться про судна, що беруть участь у прокладанні трубопроводів.

Санкції також спрямовані проти компаній, що надають страхове покриття для будівництва, а також сертифікують газопровід у Данії. Законопроєкт набуде чинності тільки після того, як буде ухвалений обома палатами Конгресу і підписаний президентом Дональдом Трампом.

Що таке "Північний потік-2"

"Північний потік-2" - це проєкт російської державної енергетичної компанії "Газпром" та її європейських партнерів вартістю 11 мільярдів доларів, що має подвоїти потужності газопроводу для постачання газу дном Балтійського моря з Росії в Європу через Німеччину.

У "Газпромі" і Німеччині стверджують, що" Північний потік-2 " є винятково комерційним проєктом. Попит на газ в Німеччині зростає, оскільки він скорочує залежність від атомної та вугільної енергетики.

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Втім, у США вважають, що трубопровід зміцнить економічний і політичний вплив президента РФ Володимира Путіна в Європі. Адміністрація Трампа також підтримує збільшення експорту американського зрідженого природного газу в Європу.

Прихильники санкцій сподіваються, що ці заходи завадять "Газпрому" використовувати російське трубоукладальне судно "Академік Черський" для завершення останньої ділянки проєкту.