В Естонії міністерка освіти подала у відставку через скандал зі службовим авто

Міністерка освіти та науки Естонії Маіліс Репс у п'ятницю, 20 листопада, написала заяву про відставку. "Я потрапила під сильний тиск, намагаючись поєднати ролі міністерки та матері. Визнаю, що припустилась помилки та прошу за неї вибачення", - написала 45-річна Репс на своїй сторінці у Facebook.

Раніше естонське бульварне видання Õhtuleht опублікувалю матеріал про те, що водій міністерства на своєму авто неодноразово завозив дітей міністерки до школи і зі школи додому - і всі ці поїздки міністерки в машині не було.

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Репс, яка виховує сама шістьох дітей, після публікації цього матеріалу визнала факт використання службового автомобіля в особистих цілях. Втім, незважаючи на це, вона продовжила залишатися на своїй посаді. Але після посилення суспільного тиску вона вирішила подати у відставку.

Як повідомляє агенція dpa, прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, який виступав на підтримку міністерки під час розвитку цього скандалу, із жалем прийняв її відставку.

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Нагадаємо, 9 листопада у відставку подав міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме через критику на його адресу після заяв про "фальсифікацію" виборів у США та образливих слів на адресу обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Також раніше він виступив з неоднозначною заявою про те, що не схвалює масової трудової міграції з України в Естонію через те, що українці розмовляють російською.