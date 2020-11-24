 Корупція в Німеччині: хабарів дають все більше, а беруть - все менше | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.11.2020

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Європа

Корупція в Німеччині: хабарів дають все більше, а беруть - все менше

У тому, що стосується корупції, Німеччина входить до десятки найбільш благополучних країн світу. Ситуація, вважають експерти, була б ще кращою за більш суворих правил фінансування політичних партій.

ФРН входить до десятки країн світу, де ситуація з корупцією є найкращою

ФРН входить до десятки країн світу, де ситуація з корупцією є найкращою

Про рівень корупції в Німеччині прийнято судити за двома показниками. Перший - це щорічний рейтинг сприйняття цієї проблеми, який на підставі опитувань та експертних оцінок укладає міжнародна неурядова організація Transparency International (TI).

Другий показник - звіти Федерального відомства з кримінальних справ (Bundeskriminalamt, BKA), яке веде статистику різних правопорушень і точно знає, скільки кримінальних справ в тому чи іншому році було заведено за звинуваченнями в корупції, скільки з них було доведено до суду, скільки підсудних було виправдано, а скільки - понесли заслужене покарання.

Рейтинг Transparency International

Проаналізувавши в 2019 році ситуацію в 180 країнах, експерти TI склали рейтинг, в якому Німеччина отримала 80 балів зі 100 можливих. 100 балів - значить, корупції немає взагалі, 0 балів - вона тотальна.

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Ні того, ні іншого показника не отримала жодна країна. Німеччина ділить цілком пристойне дев'яте місце з Люксембургом, поступаючись Новій Зеландії і Данії (по 87 балів), Фінляндії (86), а також Швейцарії, Сінгапуру і Швеції (по 85), Норвегії (84) і Нідерландам (82). Замикають рейтинг Сирія, Південний Судан і Сомалі (178, 179 і 180 місця відповідно).

На пострадянському просторі найбільш сприятливою вважається ситуація в Естонії (18-е місце, 74 бала), а несприятлива - в Туркменістані (165-е місце, 19 балів). Україна у рейтингу посідає 126-те місце з 30 балами, а Росія - 137-ме місце з 28 балами.

Репутацію Німеччини псують правила фінансування партій

Репутація Німеччини, на думку TI, могла би покращитися, якби в країні були запроваджені жорсткіші норми щодо грошових пожертвувань політичним партіям. "Занадто часто це відбувається в обхід передбачених законом правил публікації пожертвувань, і використовуються наявні лазівки", - йдеться в звіті організації за 2019 рік.

Як пояснив голова німецької секції TI Гартмут Боймер (Hartmut Bäumer), "звинувачення на адресу партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) в отриманні прихованої передвиборчої допомоги і корупційна афера в Регенсбурзі чітко засвідчили, що нам потрібно більше прозорості і обмежень в розмірах фінансування партій".

Як з'ясувалося, правопопулістська АдН отримувала нелегальні пожертви зі Швейцарії, а бургомістр міста Регенсбург Йоахім Вольберґс (Joachim Wolbergs) надавав послуги місцевим підприємцям в обмін на перераховані на користь його соціал-демократичної партії 75 000 євро.

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TI вважає за необхідне зобов'язати партії в Німеччині публікувати імена спонсорів, які жертвують їм понад 2000 євро, а пожертвування понад 50 000 євро на рік на користь однієї і тієї ж партії зовсім заборонити. "Не можна, щоб створювалося враження, що чим вищою є сума пожертвувань, тим більшим є вплив на процес ухвалення політичних рішень", - вказує Гартмут Боймер.

Через те, що зараз підлягають розголосу лише пожертвування, що перевищують 10 000 євро, 75 відсотків сум, що надходять до кас німецьких політичних партій від фірм і приватних осіб, за оцінкою антилобістської громадської організації LobbyControl, залишаються в тіні.

Обидві сторони корупційної угоди - злочинці

На відміну від Transparency International Федеральне відомство з кримінальних справ займається не суб'єктивними оцінками рівня корупції в Німеччині, а цілком конкретними корупціонерами. Щоправда, на повну об'єктивність і вичерпність своїх щорічних звітів не претендує і BKA.

Проблема в тому, пояснюють слідчі, що обидва фігуранти корупційної угоди - і той, хто дає хабар, і той, хто його бере - є злочинцями. І на відміну від звичайного криміналу тут, як правило, немає невинної жертви, готової звернутися в поліцію. Проте, щорічний звіт BKA дозволяє судити якщо не про конкретний рівень корупції в Німеччині, то принаймні про динаміку в цій сфері.

У звіті BKA за 2019 рік, який був представлений лише в середині листопада 2020 року, йдеться про 5428 успішно завершених кримінальних справ за корупційними статтями, за якими проходило 2539 фігурантів (1423 хабара давали, 1116 їх брали). Це - на 42 відсотки випадків більше, ніж роком раніше. Щоправда, BKA пояснює такий різкий стрибок "завершенням кількох великих розслідувань, що істотно вплинуло на статистику". Загалом же з 2015 до 2018 року кількість кримінальних проваджень щодо корупції у німецьких судах неухильно знижувалася.

Два корумпованих бургомістра і багато діловодів

До переліку найгучніших справ 2019 року належить суд над уже згаданим бургомістром Регенсбурга, який допомагав покращувати фінансову ситуацію не лише місцевого відділення соціал-демократичної партії, а й свою власну.

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"Відзначився" і його колишній колега з сусіднього Інгольштадта Альфред Леманн (Alfred Lehmann) з Християнсько-соціального союзу. Займаючи посаду бургомістра, він, зокрема, допоміг місцевій будівельній фірмі отримати замовлення на спорудження не дуже потрібної, але дуже дорогої звукозахисної стіни, а в обмін зміг купити квартиру в новобудові зі значною знижкою.

За даними BKA, в 67 відсотках всіх випадків хабарі брали держслужбовці та чиновники, причому, високопоставлених серед них стає дедалі менше, а рядових діловодів, навпаки, дедалі більше. Саме від них залежить видача всіляких дозволів, наприклад, на будівельні роботи.

І хабарі вони беруть не стільки грошима, скільки послугами, квитками на концерти, запрошеннями в ресторан, кредитними пільгами, а також натурою у вигляді подарункових наборів делікатесів, вина, побутової електроніки і навіть... велосипедів. Перерахувавши такі нефінансові переваги в євро, BKA вивело суму в 52 мільйони євро. А нанесений казні загальний збиток оцінений відомством в 47 мільйонів євро.

Корупціонери з іноземними паспортами

До речі, про фігурантів корупційних справ. Їхня загальна кількість з 2018 до 2019 року хоч і дещо збільшилася (на 3,3 відсотка), але серед них стало значно більше тих, хто дає хабара (плюс 54 відсотки), а кількість хабарників, навпаки, скоротилася (на 27 відсотків).

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Враховують в BKA і країну походження корупціонерів. Понад 80 відсотків з них - німці, але частка іноземців (головним чином, це турки) лише за рік виросла на 125 відсотків: з 161 до 363 осіб. 330 з них хабарі брали, 33 - давали.

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Докладно

ФРН входить до десятки країн світу, де ситуація з корупцією є найкращою

Корупція в Німеччині: хабарів дають більше, а беруть - менше

Й так непогана ситуація з корупцією у ФРН була б кращою за більш суворих правил фінансування партій, вважають експерти.  

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