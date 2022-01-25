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Transparency International

Transparency International

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Transparency International".

Україна опустилася в рейтингу Індекс сприйняття корупції

Україна опустилася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" 25.01.2022

За 2021 рік Україна продемонструвала незначне падіння в світовому "Індексі сприйняття корупції" організації Transparency International та знову опинилася позаду всіх сусідів, окрім Росії.
САП більше року без керівника: чому зривається конкурс

САП більше року без керівника: чому зривається конкурс 25.10.2021

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже понад рік без керівництва. Міжнародні партнери критикують, однак "знайти крайнього" у зриві конкурсу не так то й просто. DW розбиралася.

Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021) 26.08.2021

Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі, заявив Володимир Зеленський. Чи справді це так? І чому тоді досі боротьба з корупцією не запрацювала ефективно? Фактчек DW.

Як виникла корупція? (14.07.2021) 14.07.2021

Збитки через корупцію у світі становлять 1,75 трильйона євро щорічно. А кожен працівник недоотримує через корупцію 7% зарплатні. Звідки взялася корупція?
Корупція в Німеччині: як наживаються депутати Бундестагу (відео)

Корупція в Німеччині: як наживаються депутати Бундестагу (відео) 31.03.2021

Корупції в Німеччині незрівнянно менше, ніж в Україні. Але такі випадки теж є. Чому депутати Бундестагу теж потрапляють у корупційні скандали? Які правила діють в німецькій політиці і чому їх вважають недостатніми?

Корупція і політика: як наживаються німецькі депутати Бундестагу (31.03.2021) 31.03.2021

Корупції в Німеччині незрівнянно менше, ніж в Україні. Але такі випадки все одно трапляються. Чому депутати Бундестагу теж потрапляють у корупційні скандали? Які правила діють в німецькій політиці і чому їх вважають недостатніми?

Transparency: Негативні тенденції у боротьбі з корупцією в Україні відобразяться вже в наступному рейтингу

Transparency: Негативні тенденції у боротьбі з корупцією в Україні відобразяться вже в наступному рейтингу 28.01.2021

Україна за 2020 рік покращила показники в "Індексі сприйняття корупції", але в ньому не були враховані резонансні рішення КСУ. DW поговорила з виконавчим директором "Transparency International Україна" Андрієм Боровиком.
Україна дещо піднялася в рейтингу Індекс сприйняття корупції

Україна дещо піднялася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" 28.01.2021

За 2020 рік Україна продемонструвала лише незначне покращення в світовому "Індексі сприйняття корупції" організації Transparency International та знову опинилася позаду всіх сусідів, окрім Росії.
Реформа ОПК України: що постане на руїнах Укроборонпрому?

Реформа ОПК України: що постане на "руїнах" "Укроборонпрому"? 15.12.2020

Зі складу "Укроборонпрому" виведуть 17 підприємств, всі крім одного будуть передані до Фонду держмайна з метою подальшої приватизації. Як оглядачі оцінюють ці плани і корупційні ризики - у матеріалі DW.
Корупція в Німеччині: хабарів дають все більше, а беруть - все менше

Корупція в Німеччині: хабарів дають все більше, а беруть - все менше 24.11.2020

У тому, що стосується корупції, Німеччина входить до десятки найбільш благополучних країн світу. Ситуація, вважають експерти, була б ще кращою за більш суворих правил фінансування політичних партій.
Чому в Україні відбувся відкат у боротьбі з корупцією

Чому в Україні відбувся відкат у боротьбі з корупцією 23.01.2020

Уперше з 2014 року Україна погіршила свої показники в світовому "Індексі сприйняття корупції" від Transparency International. На те були причини, кажуть у TI.
Україна погіршила свої показники в індексі сприйняття корупції

Україна погіршила свої показники в індексі сприйняття корупції 23.01.2020

Упродовж 2019 року Україна опустилася на шість сходинок у світовому "Індексі сприйняття корупції", втративши два бали. Торік країна посіла 126-те місце із 180 країн.
Чи допоможуть високі зарплати чиновників побороти корупцію в Україні

Чи допоможуть високі зарплати чиновників побороти корупцію в Україні 17.01.2020

Зарплати українських міністрів, що в десятки разів перевищують середній дохід громадян, обурюють частину громадськості. Уряд хоче таким чином унеможливити корупцію топ-чиновників. Експерти кажуть: зарплата - не панацея.
Утиски активістів - відкат у часи Януковича? (відео)

Утиски активістів - відкат у часи Януковича? (відео) 06.03.2019

Хто вбив Катерину Гандзюк та скоїв напади на ще понад 50 активістів? Чіткої відповіді щодо замовників, організаторів та виконавців найбільш резонансних нападів за останні 2 роки досі так і немає. Чому так відбувається?

Відкат у чaси Януковича: різко погіршилася ситуація з безпекою активістів (06.03.2019) 06.03.2019

Хто вбив Катерину Гандзюк та скоїв напади на ще понад 50 активістів? Чіткої відповіді щодо замовників, організаторів та виконавців найбільш резонансних нападів на громадських активістів за останні 2 роки досі так і немає. Чому так відбувається?

Фактчек: такої страшенної корупції в Україні ще не було? (відео)

Фактчек: такої "страшенної" корупції в Україні ще не було? (відео) 25.02.2019

Такої "страшенної корупції", як тепер, в Україні ще ніколи не було. Так стверджує кандидат у президенти України від "Опоблоку" Олександр Вілкул. DW перевірила, чи дійсно це так.
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