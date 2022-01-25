Transparency International

Корупція в Німеччині: як наживаються депутати Бундестагу (відео)

Корупції в Німеччині незрівнянно менше, ніж в Україні. Але такі випадки теж є. Чому депутати Бундестагу теж потрапляють у корупційні скандали? Які правила діють в німецькій політиці і чому їх вважають недостатніми?