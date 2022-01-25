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Transparency International
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Transparency International".
Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі, заявив Володимир Зеленський. Чи справді це так? І чому тоді досі боротьба з корупцією не запрацювала ефективно? Фактчек DW.
Корупції в Німеччині незрівнянно менше, ніж в Україні. Але такі випадки все одно трапляються. Чому депутати Бундестагу теж потрапляють у корупційні скандали? Які правила діють в німецькій політиці і чому їх вважають недостатніми?
Україна за 2020 рік покращила показники в "Індексі сприйняття корупції", але в ньому не були враховані резонансні рішення КСУ. DW поговорила з виконавчим директором "Transparency International Україна" Андрієм Боровиком.
Хто вбив Катерину Гандзюк та скоїв напади на ще понад 50 активістів? Чіткої відповіді щодо замовників, організаторів та виконавців найбільш резонансних нападів на громадських активістів за останні 2 роки досі так і немає. Чому так відбувається?