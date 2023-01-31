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Ті щороку дає оцінку рівню корупції у країнах світуФото: Soeren Stache/picture alliance/dpa
ПолітикаУкраїна

Україна піднялася у рейтингу "Індекс сприйняття корупції"

Микита Жолквер | Євген Тейзе
1 год. тому

Україна піднялася на кілька позицій у рейтингу "Індекс сприйняття корупції" від організації Transparency International, проте продовжує залишатися серед сотні найбільш корумпованих країн.

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Україна, посівши 116 місце зі 180 країн, дещо покращила показники у рейтингу "Індекс сприйняття корупції" за 2022 рік, який щороку оприлюднює міжнародна правозахисна організація Transparency International (TI). При цьому показники України покращилися як у порівнянні з рейтингом за попередній рік (плюс 1 бал), так і за останні 10 років (плюс 7 балів). Порівняно з минулим роком Україна піднялася у рейтингу на шість позицій. Рік тому Київ посідав 122 рядок. Місце у рейтингу Україна нині ділить з такими країнами як Монголія, Алжир, Ангола та Замбія.

"Починаючи з 2014 року, Україна проводить цілу низку антикорупційних реформ, і це знаходить відображення в "Індексі сприйняття корупції". Те, що зараз стали відомі нові випадки корупції, ми оцінюємо як хорошу ознаку. Отже, незважаючи на війну, інститути боротьби з корупцією працюють, факти розслідуються, а не замітаються під килим. Але зрозуміло, що ще багато чого потрібно зробити. І недарма Євросоюз зажадав від Києва додаткових зусиль та заходів щодо боротьби з корупцією", - пояснила голова німецького осередку Transparency International Александра Герцоґ (Alexandra Herzog). Коли йдеться про фінансову допомогу, пояснила вона, про кошти на повоєнне відновлення, про великі гроші взагалі, то в таких випадках, зрозуміло, зростає ризик корупції.

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На першому місці - Данія, на останньому - Сомалі

Міжнародна правозахисна організація Transparency International у своєму щорічному Індексі сприйняття корупції, опублікованому 31 січня, оцінює рівень сприйняття корупції на основі опитувань, проведених серед експертів та представників ділових кіл.

Як і в попередні роки, лідирують у списку країни з усталеними демократичними структурами та сильною правовою державою. 90 балів та перше місце (як найменш корумпована країна) здобула Данія, друге ділять Фінляндія та Нова Зеландія, на четвертому - Норвегія, на п'ятому - Сінгапур. Німеччина посідає 9-е місце. Опитані експерти дали їй 79 балів. Україна отримала від експертів 33 бали.

Замикають Індекс сприйняття корупції країни, охоплені збройними конфліктами та в яких спостерігається ерозія державних структур - Лівія, Ємен, Сирія, Південний Судан та Сомалі.

До країн, які за останні 10 років втратили найбільше балів (по мінус 13), належать Туреччина та Угорщина. Transparency International розглядає цю обставину в контексті заходів влади цих країн щодо обмеження незалежності судової системи, ЗМІ та структур громадянського суспільства, що, на думку правозахисників, ускладнює боротьбу з корупцією та зловживаннями службовим становищем.

З країн, які свого часу були частиною Радянського Союзу, найкращою є ситуація в Естонії, яка посіла в Індексі 14-е місце, отримавши 74 бали. У першій чверті списку, окрім неї, Литва та Латвія, а також Грузія (56 балів та 41-е місце). 

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DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
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