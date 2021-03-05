Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Карін Кнайссль

Карін Кнайссль - австрійський політикиня та колишня дипломатка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Карін Кнайссль".

Карін Кнайссль входила до австрійського уряду Себстіана Курца за квотою Австрійської партії свободи: з грудня 2017 до червня 2019 року Карін Кнайсль очолювала міністерство закордонних справ Австрії. У березні 2021 року Карін Кнайссль увійшла до складу наглядової ради російського нафтового концерну "Роснефть". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви

Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви 05.03.2021

Лобізм на користь Азербайджану в ПАРЄ, який закидають німецькому депутату Фішеру, та робота ексголови МЗС Австрії Кнайссль на "Роснефть" серйозно загрожують європейським демократіям, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
МЗС Австрії: Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії

МЗС Австрії: Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії 27.11.2018

Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль не виключає, що в грудні Європейський Союз може запровадити нові санкції проти РФ. Нові санкції вже готова підтримати Польща.
Макрон критикує заяви про ембарго на продаж зброї Саудівській Аравії

Макрон критикує заяви про ембарго на продаж зброї Саудівській Аравії 26.10.2018

Президент Франції Еммануель Макрон вважає заяви країн ЄС щодо ембарго на постачання зброї до Саудівської Аравії "демагогією". Раніше Австрія закликала всі країни Євросоюзу припинити продаж зброї саудівцям.
Австрія закликала ЄС припинити експорт зброї до Саудівської Аравії

Австрія закликала ЄС припинити експорт зброї до Саудівської Аравії 26.10.2018

Якщо країни Євросоюзу припинять постачання зброї до Саудівської Аравії, це допоможе зупинити конфлікти в Ємені та Катарі, заявила міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль.
Австрійська міністерка не вважає помилкою танець із Путіним

Австрійська міністерка не вважає помилкою танець із Путіним 26.09.2018

Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль розповіла про спонтанне рішення запросити Володимира Путіна на своє весілля.

Conflict Zone: як можна було танцювати з Путіним? (26.09.2018) 26.09.2018

Головній дипломатці Австрії довелось виправдовуватись за танок з Путіним на своєму весіллі та відмову засудити дії Росії в Сирії. Ексклюзивне та жорстке інтерв’ю програми Conflict Zone з міністеркою закордонних справ Австрії Карін Кнайссль.

Курц у Києві назвав Росію агресором

Курц у Києві назвав Росію агресором 04.09.2018

Канцлер Австрії Себастіан Курц під час візиту до Києва назвав Росію агресором через її дії щодо України. Разом з тим він закликав Москву повернутися за стіл переговорів і висловив стурбованість ситуацією на Донбасі.

Курц закликав Путіна повернутися до переговорів щодо Донбасу

Курц закликав Путіна повернутися до переговорів щодо Донбасу 04.09.2018

Конфлікт на Сході України може бути вирішений лише шляхом переговорів, наголосив австрійський канцлер Себастіан Курц під час візиту до Києва.

Путін нагородив орденом керівника австрійського енергоконцерну

Путін нагородив орденом керівника австрійського енергоконцерну 03.09.2018

Російський президент Володимир Путін нагородив орденом Дружби керівника австрійського енергоконцерну OMV Райнера Зеле. Новина про нагороду з'явилася на тлі помітного потепління відносин між Росією та Австрією.
Путін станцював на весіллі міністерки в Австрії та полетів до Меркель

Путін станцював на весіллі міністерки в Австрії та полетів до Меркель 18.08.2018

Президент РФ відвідав весілля очільниці МЗС Австрії Карін Кнайссль із букетом квітів і невеликим козачим хором. Австрійська опозиція обурена запрошенням.
Путін привезе на весілля Кнайссль козачий хор, критика в Австрії не вщухає

Путін привезе на весілля Кнайссль козачий хор, критика в Австрії не вщухає 17.08.2018

Президент РФ Володимир Путін приїде на весілля до очільниці МЗС Австрії у супроводі козачого хору, повідомили в дипломатичних колах. Тим часом в Австрії не вщухає критика запрошення Путіна на одруження Кнайссль.

Путін на весіллі: австрійська міністерка - під вогнем критики

Путін на весіллі: австрійська міністерка - під вогнем критики 16.08.2018

Візит російського президента Володимира Путіна на одруження глави МЗС Австрії може негативно позначитися на іміджеві Австрії, застерігають австрійські експерти й оглядачі.
Перед зустріччю з Меркель Путін погуляє на весіллі австрійської міністерки

Перед зустріччю з Меркель Путін погуляє на весіллі австрійської міністерки 15.08.2018

Перед зустріччю з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель у Берліні президент РФ Володимир Путін планує відвідати весілля міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль. Наміри Путіна підтвердили в Кремлі.
ЄС без ентузіазму захищає Лондон від Москви

ЄС без ентузіазму захищає Лондон від Москви 19.03.2018

Хто стоїть за отруєнням у Солсбері, досі не доведено. Міністри закордонних справ країн ЄС демонструють солідарність із британцями, однак уникають звинувачень на адресу Росії. Репортаж з Брюсселя.
Австрія та Словаччина вимагають альтернативи квотам на біженців у ЄС

Австрія та Словаччина вимагають альтернативи квотам на біженців у ЄС 09.01.2018

Австрія підтримала позицію Словаччини, яка виступає проти обов'язкових квот на розподіл біженців у ЄС. За словами міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль, тут необхідне більш комплексне рішення.
Курц та Штрахе повідомили президенту Австрії про склад майбутнього уряду

Курц та Штрахе повідомили президенту Австрії про склад майбутнього уряду 16.12.2017

Переможці виборів в Австрії поінформували президента про склад уряду. Згідно з умовами коаліційної угоди, праві популісти отримають у новому уряді міністерство оборони та МВС, повідомляють австрійські ЗМІ.