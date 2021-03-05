Карін Кнайссль - австрійський політикиня та колишня дипломатка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Карін Кнайссль".

Карін Кнайссль входила до австрійського уряду Себстіана Курца за квотою Австрійської партії свободи: з грудня 2017 до червня 2019 року Карін Кнайсль очолювала міністерство закордонних справ Австрії. У березні 2021 року Карін Кнайссль увійшла до складу наглядової ради російського нафтового концерну "Роснефть". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.