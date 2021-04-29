У ПАРЄ закрили справу проти українського депутата Олексія Гончаренка

Регламентний комітет ПАРЄ вирішив не карати члена української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олексія Гончаренка за ймовірне порушення ним норм регламенту під час весняної сесії асамблеї та повністю закрив цю справу. Рішення ухвалене під час засідання регламентного комітету ПАРЄ у вівторок, 22 червня, у Страсбурзі.

З'ясувалося, що автор скарги на Олексія Гончаренка, президент ПАРЄ Рік Дамс надіслав до регламентного комітету листа, у якому зазначив, що українського депутата 27 квітня вже було позбавлено права виступати терміном на три місяці за образливі висловлювання на адресу голови російської делегації у ПАРЄ Петра Толстого. Тож, за словами Дамса, Гончаренко вже достатньо покараний, тому він не наполягає на розгляді цієї справи. Про це у коментарі DW розповів Олексій Гончаренко. "Але оскільки питання за скаргою Дамса вже було винесене на розгляд, комітет мав ухвалити своє рішення", - пояснив депутат Верховної ради.

Що обурило президента ПАРЄ

Скарга президента ПАРЄ на поведінку Гончаренка стосується кількох інцидентів, які виникли під час сесійного засідання 20 квітня. Проте, як уточнив український депутат, у тексті скарги не уточнювалося, які саме порушення і якої статті регламенту мають розглянути члени комітету.

20 квітня незадоволення Дамса спершу викликало запитання, яке український депутат поставив федеральній канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel), котра виступала на весняній сесії ПАРЄ. Гончаренко попросив Мерекль дати відповідь "так" або "ні" на запитання: "Путін убивця?"

Після цього Дамс закликав українського депутата "дотримуватися правил пристойності" у сесійній залі.

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Пізніше того ж дня під час виступу Гончаренко розгорнув у сесійній залі пробитий кулями український прапор, який, за його словами, йому привезли з Донбасу. Дамс заявив, що він не має права цього робити, бо це не дозволено депутатам жодної держави. Після того, як президент відключив мікрофон, Гончаренко продовжував свій виступ з місця, що викликало нову хвилю обурення президента ПАРЄ, який пообіцяв українському депутату, що він буде покараний за порушення регламенту.

Справу закрили

Засідання регламентного комітету, на якому розглядалося питання поведінки Гончаренка, відбувалося у закритому режимі. Проте, як стало відомо DW з власних джерел у ПАРЄ, під час обговорення члени комітету дійшли висновку, що ні гостре запитання до промовця, ні розгортання національного прапору у сесійній залі не є порушенням правил регламенту ПАРЄ або кодексу поведінки члена асамблеї. Проте депутати відзначили, що, можливо, до цих установчих документів асамблеї необхідно внести відповідні зміни.

Єдиним очевидним порушенням регламенту, за яке міг би бути покараний український депутат, було те, що він не припинив свого виступу після кількох прохань головуючого, і намагався говорити навіть після відключення мікрофону. Однак серед присутніх членів комітету лише представник делегації РФ категорично наполягав покарати Гончаренка. Дехто говорив, що це питання взагалі не варте того, щоб виносити його на розгляд. Але більшість дійшла висновку, що якщо президент сам відкликав свого листа, то справу варто закрити.

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