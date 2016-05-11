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Вікторія Сюмар

Тема

Вікторія Сюмар - українська журналістка, громадська діячка, політикиня.

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Докладно

Зеленський хоче, аби український паспорт було легше і отримати, і лишити

Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство

Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство

Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Але на шляху - чимало перепон.
Суспільство22 травня 2020 р.
Ukraine Kiew Parlament Abgeordeneter drückt Abstimmungs-Knopf

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Зміна партійних кольорів для політиків є звичною справою. Хто опинився у новому для себе списку партії - у добірці DW.
Політика9 липня 2019 р.8 фото
Вікторія Сюмар

Сюмар розповіла, звідки в її матері будинок під Києвом

Сюмар розповіла, звідки в її матері будинок під Києвом

Народна депутатка Вікторія Сюмар запевняє, що її матір на власні кошти придбала земельну ділянку під Києвом.
Політика30 липня 2018 р.
Кабінет міністрів пропонує значно скоротити фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України на наступний рік

Реформа суспільного мовлення під загрозою

Реформа суспільного мовлення під загрозою

Кабмін пропонує значно скоротити фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України на наступний рік.
Політика22 вересня 2017 р.
Заступника директора компанії-виробника новин для "Інтера" видворили з України

З України видворили Шувалова

З України видворили Шувалова

Вигнаний за межі України заступник директора компанії "НІС" - російський громадянин.
Політика22 травня 2017 р.
Сайт "Миротворець"

Скандал довкола сайту "Миротворець"

Скандал довкола сайту "Миротворець"

Як "злили" журналістів: Небезпечна публікація без юридичних наслідків?
11 травня 2016 р.
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