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Вікторія Сюмар
Тема
Вікторія Сюмар - українська журналістка, громадська діячка, політикиня.
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Докладно
Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство
Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство
Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Але на шляху - чимало перепон.
Суспільство
22.05.2020
22 травня 2020 р.
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Зміна партійних кольорів для політиків є звичною справою. Хто опинився у новому для себе списку партії - у добірці DW.
Політика
09.07.2019
9 липня 2019 р.
8 фото
Сюмар розповіла, звідки в її матері будинок під Києвом
Сюмар розповіла, звідки в її матері будинок під Києвом
Народна депутатка Вікторія Сюмар запевняє, що її матір на власні кошти придбала земельну ділянку під Києвом.
Політика
30.07.2018
30 липня 2018 р.
Реформа суспільного мовлення під загрозою
Реформа суспільного мовлення під загрозою
Кабмін пропонує значно скоротити фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України на наступний рік.
Політика
22.09.2017
22 вересня 2017 р.
З України видворили Шувалова
З України видворили Шувалова
Вигнаний за межі України заступник директора компанії "НІС" - російський громадянин.
Політика
22.05.2017
22 травня 2017 р.
Скандал довкола сайту "Миротворець"
Скандал довкола сайту "Миротворець"
Як "злили" журналістів: Небезпечна публікація без юридичних наслідків?
11.05.2016
11 травня 2016 р.
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