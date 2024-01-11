Мобілізація: Рада вертає законопроєкт уряду на доопрацювання

На погоджувальній раді парламенту вирішили повернути проєкт закону про посилення мобілізації на доопрацювання Кабміну, повідомив Давид Арахамія.

Урядовий законопроєкт про посилення мобілізації відкликають з розгляду Верховною Радою України та повертають на доопрацювання Кабінету міністрів. Про це у четвер, 11 січня, повідомив голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, рішення ухвалили на закритому засіданні погоджувальної ради керівництва Ради, голів фракцій та комітетів, яке пройшло за участі головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного, начальника генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали та міністра оборони Рустема Умєрова.

"Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", - написав Арахамія у Telegram.

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За його словами, всі партії розуміють та підтримують необхідність мобілізації, тому за результатами наради законопроєкт повертають уряду з пропозиціями, напрацьованими профільним комітетом і робочими групами.

Напередодні член фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко сказав DW, що Кабмін може представити оновлену версію законопроєкту вже наступного тижня.