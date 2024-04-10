Покарання ухилянтів: Рада схвалила законопроєкт за основу

Депутати Верховної Ради підтримали більшістю голосів у першому читанні законопроєкт про покарання порушників мобілізації. Утім, на документ ще чекає низка змін і правок до другого читання.

Верховна Рада України підтримала на засіданні в середу, 10 квітня, за основу законопроєкт №10379, що стосується покарання за ухилення від мобілізації. Як повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк, за проєкт проголосували 254 депутати.

"Питання пройшло тільки в першому читанні (а не в цілому), то по факту схвалена зараз урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на комітеті", - написав Железняк у Telegram-каналі.

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Комітет виключив кримінальну відповідальність

Напередодні стало відомо, що комітет Ради з питань правоохоронної діяльності виключив кримінальну відповідальність з законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Натомість комітет визначив розмір штрафів: за порушення правил військового обліку в особливий період - від 17 000 до 22 500 гривень, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану - від 17 000 до 22 500 гривень для громадян і від 34 000 до 59 500 гривень для посадових і юридичних осіб.

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У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Також планувалося встановити значно вищі штрафи: за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в умовах особливого періоду - від 153 000 до 204 000 тисяч гривень.

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