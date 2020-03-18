На час карантину військкомати призупинили призов на військову службу

Військові комісаріати та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину через поширення коронавірусу призупинили заходи призову громадян на строкову військову службу. Відповідне розпорядження ухвалив командувач сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський, повідомляється на сторінці у Facebook сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема, до окремого розпорядження призупинені заходи, пов'язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів. Військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.

Натомість головам призовних комісій рекомендується організовувати роботу комісій відповідно до обмежень, запроваджених місцевими органами виконавчої влади.