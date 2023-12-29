Щодо мобілізації буде компромісна версія закону - Корнієнко

У запропонованому Кабінетом міністрів законопроєкті щодо мобілізації є суперечливі моменти, які, вірогідно, будуть змінені, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Радіо Свобода " в п'ятницю, 29 грудня.

На його переконання, документ мають додатково обговорити представники генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), профільних комітетів парламенту та міністерства фінансів. "Мій прогноз, що буде якась компромісна версія. Не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона буде відрізнятися від того, що уряд вніс", - зазначив Корнієнко.

Серед питань, які потребують уточнення, віцеспікер назвав, зокрема, фінансування мобілізації. "У нас армія фінансується виключно податками. Певними діями, які пропонуються в законопроєкті уряду, ми можемо знизити наповнення податками. Тоді виходить, що ми вирішуємо одну проблему ніби - збільшуємо кількість тих, кого можна призвати. А з іншого боку, ми знижуємо податкову базу. Тому що люди там підуть в тінь", - зазначив він.

Також Корнієнко вбачає небезпеку в тому, що територіальні центри комплектування (ТЦК) отримають дуже широкі повноваження для запровадження обмежень щодо "ухилянтів". "Мені здається, це досить великий ризик. В одних руках просто щось збирати. Не важливо, чиї це руки", - вважає нардеп.

Читайте також: ГУР: Росія планує посіяти розбрат в Україні через мобілізацію

Омбудсмен: Законопроєкт про мобілізацію суперечить Конституції

Про неоднозначні положення законопроєкту про мобілізацію, що суперечать Конституції, раніше заявляв і уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець. "Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший. Це прямо буде суперечити Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені безкінечно", - казав він.

Омбудсмен вважає, що, захищаючись від Росії, Україна не може перетворитися "на щось подібне до РФ, коли в нас не будуть діяти ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець". За його словами, він уже говорив з представниками міністерства оборони про необхідність досягнення компромісу - "як з одного боку забезпечити закон про мобілізацію, з іншого не порушувати права людини".

Лубінець повідомив, що перед внесенням цього законопроєкту до сесійної зали Ради надасть експертну оцінку документу. "Ми зробимо так, щоб права були забезпечені, а з іншого боку, щоб це не перешкоджало виживанню нашої держави та поповненню мобілізаційного ресурсу, про який, наскільки я розумію, був запит від вищого керівництва ЗСУ", - пообіцяв уповноважений.

Читайте також: Зміна правил мобілізації. Що не так зі законопроєктом уряду?