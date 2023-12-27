Омбудсмен: Проєкт про мобілізацію суперечить Конституції

Законопроєкт про мобілізацію, який зареєстрував у парламенті Кабінет міністрів України, містить норми, що суперечать Конституції, заявив у середу, 27 грудня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У цьому законопроєкті, на мій погляд, є речі, які суперечать Конституції України. Я прямо про це буду писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене. Це вже, я так розумію, відбуватиметься не на етапі підготовки на рівні Кабміну, бо Кабмін уже подав, а на етапі підготовки до розгляду в комітеті", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Омбудсмен вказав на низку обмежень щодо тих, хто ухиляється від мобілізації, зокрема заборону операцій з нерухомістю. "Це пряма норма Конституції - людина не може бути обмежена в своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший. Це прямо буде суперечити Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені безкінечно", - зазначив Лубінець.

Він додав, що, захищаючись від Росії, Україна не може перетворитися "на щось подібне до РФ, коли в нас не будуть діяти ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець".

Читайте також: Зміна правил мобілізації. Що не так зі законопроєктом уряду?