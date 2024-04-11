Проєкт про мобілізацію: ВР розглянула всі відхилені правки

Народні депутати України розглянули майже 4,3 тисячі правок до законопроєкту про мобілізацію. Розгляд тривав 11 годин, повідомив Ярослав Железняк. Очікується, що 11 квітня Рада проголосує за законопроєкт в цілому.

Український парламент у ніч проти четверга, 11 квітня, закінчив розглядати майже 4,3 тисячі відхилених правок до законопроєкту про мобілізацію, повідомив народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, на це пішло 11 годин, а до кінця процесу в сесійній залі Верховної Ради лишалося 30 депутатів.

"Зараз перерва до ранку, далі зранку "мотиваційний" виступ військових. Потім 31 голосування за 31 враховану правку в закон. І останнє голосування за законопроєкт в цілому", - написав Железняк у Telegram.

Як повідомив у відео, оприлюдненому у Telegram, нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, з документа прибрали положення про терміни служби та грошову мотивацію військових. Він заявив, що буде "добиватися, щоб хоч щось повернути".

Раніше комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав вилучення положення про демобілізацію з законопроєкту про мобілізацію.

За даними народної депутатки Мар'яни Безуглої, комітет це зробив за зверненням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. За пропозицією Сирського, положення про демобілізацію мають розглянути окремо від урядового законопроєкту про мобілізацію.

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